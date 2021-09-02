Учені встановили період, коли хворі з COVID-19 найімовірніше можуть заразити інших

Хворі з COVID-19 найбільш ймовірно можуть заразити інших у період від 2 днів до 3 днів після появи симптомів.

До таких висновків вчені дійшли в нещодавньому дослідженні, яке аналізувало перебіг хвороби серед населення провінції Чжецзян у Китаї з січня по серпень 2020 року, пише Medical News Today.

Вчені з’ясували, що люди з безсимптомним перебігом радше за все заражались від таких же безсимптомних хворих. До того ж безсимптомні хворі мали нижчу ймовірність заразити інших, ніж хворі з легким чи середнім ступенем захворювання.

Щоби збагнути механізми передачі та зараження, науковці виокремили 730 людей, яким діагностували зараження вірусом SARS-CoV-2.

Далі дослідники відстежили 8852 людини, котрі контактували з цими хворими, і регулярно брали в них зразки для тестування.

Науковці стежили за їхнім станом впродовж щонайменше 90 днів після контакту, щоби переконатись, чи не з’явились симптоми пізніше.

Зрештою, дослідники обрахували ймовірність зараження, залежно від тих, у кого діагностували COVID-19 після контакту з хворими та дня, коли вони мали контакт з кимось із 730 початкових хворих.

Фото: kegfire/Depositphotos

Результати показали, що найбільша ймовірність заразитись від хворого – в проміжку між 2 днями до та 3 днями після появи симптомів. Найвищий ризик – у день появи симптомів.

Доктор Леонардо Мартінез, фахівець з епідеміології Бостонського університету та один зі співавторів дослідження, зазначає:

"Ці висновки свідчать, що час, коли відбувся контакт здорової людини із хворим, теж має значення, і це є важливим чинником передачі вірусу серед населення.

Швидке тестування й соціальне дистанціювання після появи симптомів залишаються ключовими засобами контролю динаміки пандемії".

Також учені дослідили, як впливали місце й характер контактів.

Люди, котрі ділили помешкання, або ті, хто мав багато контактів з хворими на COVID-19, мали значно вищий ризик заразитись, ніж ті, хто мав поодинокий контакт із хворим у транспорті чи закритому приміщенні поза домом.

Якщо ж контакт відбувся з двома різними хворими в різних місцях, то ймовірність заразитись теж відповідно збільшувалася.

Іншою знахідкою науковців стало те, що ступінь розвитку симптомів збігався з ризиком зараження, тобто безсимптомні мали нижчу заразність, ніж хворі з середнім перебігом COVID-19.

До того ж зараження від безсимптомного хворого з більшою ймовірністю означало таку ж відсутність симптомів.

Водночас доктор Мартінез визнає обмеження цього дослідження, насамперед, у тому, що воно стосувалось заразності початкового штаму вірусу:

"Ми проводили наші дослідження до розгортання вакцинації й нових штамів на кшталт "Дельти".

Як нові штами впливають на динаміку зараження, наразі не зрозуміло. Ми потребуємо окремих досліджень, щоби з’ясувати поширення зі штамом "Дельта" та поширення серед вакцинованих людей".

Окремі дослідження свідчать, що при зараженні штамом "Дельта" концентрація вірусу в організмі дуже висока вже за 4 дні до появи симптомів, тож заразність хворих зі штамом "Дельта" може бути вищою від заразності з початковим штамом вірусу.

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