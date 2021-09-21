На Черкащині у школах встановили сканери, які контролюють температуру і наявність маски

На Черкащині у 24-х школах встановили обладнання, яке ідентифікує обличчя, вимірює температуру і контролює масковий режим.

Про це повідомив начальник обласного управління освіти й науки Черкаської облдержадміністрації Валерій Данилевський у коментарі "Укрінформу".

Проєкт організували в рамках програми розвитку інноваційних шкіл.

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На останньому етапі запропонували запровадити систему "Безпечна школа".

"З 29 шкіл погодилися 24, які отримали відповідне обладнання. Фінансувалося на паритетних засадах – 50% – обласний бюджет, ще 50% – місцевий", – пояснив Валерій Данилевський.

Сканер біля входу ідентифікує обличчя в масці, вимірює температуру тіла й відразу сигналізує, якщо до приміщення намагається зайти сторонній.

За словами директорки гімназії №9 Ірини Топчій, де вже встановили таку систему перевірки, цей проєкт наразі запроваджено в старших класах, але аналогічну систему готують і для молодшої школи.

У школі також є власний сервер, куди внесено фотографії учнів, учителів та інших працівників

У школі також є камери, охоронна система і власний сервер, куди внесено фотографії учнів, учителів та інших працівників.

"Ми завжди знаємо, хто є в школі, хто вийшов. Майже зникли крадіжки телефонів.

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Бо часто дитина заявляє про крадіжку, хоча насправді просто забуває телефон. Це все видно на камеру", – пояснила Топчій.

Крім цього, одного разу камери допомогли ідентифікувати жінку, яка викрала ноутбук зі школи, розповіла директорка.

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