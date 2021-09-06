МОЗ назвало критерії переходу на онлайн-навчання

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило критерії переходу на онлайн-освіту під час пандемії COVID-19. Детально про умови та режим навчання у МОЗ розповіли на сторінці у Facebook.

За даними відомства, навчальний процес може організовуватися за одним із трьох можливих сценаріїв.

"Зелений" рівень епідемічної небезпеки (низький рівень захворюваності)

Реклама:

Відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі.

Однак варто пам’ятати про протиепідемічні заходи, затверджені постановами головного державного санітарного лікаря України для дошкільних закладів та закладів освіти.

Зокрема, для безпечного відвідування закладів освіти обов’язковим є:

температурний скринінг;

використання засобів індивідуального захисту;

дотримання дистанції;

дезінфекція приміщень тощо.

"Жовтий" та "помаранчевий" рівні епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності)

Відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано щонайменше 80% персоналу.

Фото: kegfire/Depositphotos

Освітній процес забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо в закладі освіти з дотриманням правил дистанціювання та дотримання протиепідемічних вимог.

Реклама:

Рішення про організацію освітнього процесу ухвалює педагогічна рада навчального закладу в межах чинного законодавства.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки (високий рівень захворюваності)

Відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1–4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано щонайменше 80% персоналу.

Для інших здобувачів освіти навчання відбувається в інших формах, зокрема дистанційно.

Міністерство охорони здоров'я закликало освітян вакцинуватися і додало, що залежно від особливостей епідемічної ситуації в кожному регіоні форма навчання може змінюватися.

Міністерство освіти і науки також повідомило, що інформація, яка з’явилася в соцмережах щодо запровадження дистанційного навчання на території всієї України – недостовірна.

Нагадаємо, МОЗ затвердило нові карантинні правила для дитячих садків.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.