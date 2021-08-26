В Україні у 22 лікарнях роблять безкоштовну трансплантацію органів – Ляшко

В Україні функціонує 43 заклади, в яких Міністерство охорони здоров’я гарантує оплату операцій з трансплантації органів.

У 22 з них вже почали проводити такі операції.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у інтерв’ю "Укрінформу".

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"За останні два роки вітчизняна трансплантація зрушила з мертвої точки, у якій вона перебувала близько трьох десятиліть", – заявив Ляшко.

За словами міністра, українці мають бути впевнені в тому, що за потреби вчасно отримають медичну допомогу методом трансплантації – у своїй країні і безкоштовно.

"Їм не потрібно збирати великі кошти для поїздки в іноземну клініку, бо таке лікування доступне у нас. Кожна держава віддає перевагу лікуванню свого громадянина. Так має бути і в Україні", – сказав міністр.

Фото: davit85/Depositphotos

Віктор Ляшко також назвав тарифи на трансплантацію органів, які зараз діють в Україні:

трансплантація печінки від живого донора – 1,58 млн грн;

трансплантація печінки від померлого донора – 1,43 млн грн;

трансплантація нирки від померлого донора – 801 тис. грн;

трансплантація нирки від живого донора – 788 тис. грн;

трансплантація кісткового мозку (ТКМ) від неродинного донора – 2,48 млн грн;

ТКМ від родинного донора – 1, 87 млн грн.

Згідно з постановою Кабміну, трансплантація органів є безкоштовною для пацієнтів – операцію оплачують з держбюджету.

В тарифи включені зарплата медпрацівників, оновлення обладнання, можливість лабораторного супроводу.

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Міністр зауважив, що в Україні – конкурентні ціни на трансплантацію, однак менші, ніж в сусідній Білорусі чи країнах Європи.

Найбільший запит в Україні на трансплантацію нирок. Пересадки печінки щорічно потребує близько 1 тис. пацієнтів, серця та легень – близько 300.

"Нам не потрібно вигадувати "український трансплантаційний велосипед" – можемо впровадити передовий світовий досвід, оминаючи помилки іноземних колег, які виправлялись із розвитком медичної науки.

Отже, думаю, через 3-5 років можна буде сказати, що трансплантація в Україні відбулась", – розповів Віктор Ляшко.

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