Штам "Дельта" фактично витіснив решту варіантів COVID-19 – ВООЗ

Штам COVID-19 "Дельта" наразі фіксують у зразках 99% хворих в усьому світі.
Про це заявили експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я 21 вересня в онлайн-ефірі на Facebook.
Під час дослідження більшості зразків, що беруть у хворих на COVID-19, науковці фіксують саме штам "Дельта". Решта загрозливих штамів – "Альфа", "Бета" і "Гамма" – складають менше 1%.
"Дельта" став сильнішим, ще більш заразним і він перехоплює решту штамів та вірусів, що поширюються серед населення", – розповіла Марія Ван Керхове, очільниця групи технічних експертів ВООЗ з питань COVID-19.
|Фото: SyhinStas /Depositphotos
Штам "Дельта" на сьогодні зареєстрували в 185 країнах світу.
Також Керхове відзначила, що організація фіксує ще п’ять штамів вірусу, які викликають інтерес. Утім, вона перелічила лише три з них – "Йота", "Ета" і "Каппа". Їхній статус понизили від "загрозливого" до такого, що "перебуває під наглядом".
"Це справді через зміни в їхньому поширенні, і ці штами просто витісняються іншими. Вони наразі не приживаються", – відзначила Марія Ван Керхове.
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