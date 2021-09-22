Штам "Дельта" фактично витіснив решту варіантів COVID-19 – ВООЗ

Денис Карловський спеціально для УП.Життя
4018
22 вересня 2021

Штам COVID-19  "Дельта" наразі фіксують у зразках 99% хворих в усьому світі.

Про це заявили експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я 21 вересня в онлайн-ефірі на Facebook.

Під час дослідження більшості зразків, що беруть у хворих на COVID-19, науковці фіксують саме штам "Дельта". Решта загрозливих штамів – "Альфа", "Бета" і "Гамма" – складають менше 1%.

"Дельта" став сильнішим, ще більш заразним і він перехоплює решту штамів та вірусів, що поширюються серед населення", – розповіла Марія Ван Керхове, очільниця групи технічних експертів ВООЗ з питань COVID-19.

   Фото: SyhinStas /Depositphotos

Штам "Дельта" на сьогодні зареєстрували в 185 країнах світу.

Також Керхове відзначила, що організація фіксує ще п’ять штамів вірусу, які викликають інтерес. Утім, вона перелічила лише три з них – "Йота", "Ета" і "Каппа". Їхній статус понизили від "загрозливого" до такого, що "перебуває під наглядом".

"Це справді через зміни в їхньому поширенні, і ці штами просто витісняються іншими. Вони наразі не приживаються", – відзначила Марія Ван Керхове.

Вас також може зацікавити:

Учені з’ясували, яка COVID-вакцина ефективніша проти штаму "Дельта"

Осіння COVІD-мобілізація: як подолати втому від запобіжних заходів і пережити черговий наступ хвороби

Штам COVІD-19 "Дельта" найближчим часом витіснить інші варіанти вірусу в Україні – Ляшко

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 109
Здоров'я

Чим небезпечні БАДи для здоров'я людини

PROMOTED
 2458
Здоров'я

Смертельний рецидив і три онкодіагнози за декілька років: історії двох людей, чиє життя змінив рак

Олександра Горчинська, Дмитро Раєвський, Антон Дяковський
 1001
#Стоп, дискримінація

Жінки в спорті: чому існує дискримінація та як її подолати

За підтримки Parimatch Foundation