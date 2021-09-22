Штам "Дельта" фактично витіснив решту варіантів COVID-19 – ВООЗ

Штам COVID-19 "Дельта" наразі фіксують у зразках 99% хворих в усьому світі.

Про це заявили експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я 21 вересня в онлайн-ефірі на Facebook.

Під час дослідження більшості зразків, що беруть у хворих на COVID-19, науковці фіксують саме штам "Дельта". Решта загрозливих штамів – "Альфа", "Бета" і "Гамма" – складають менше 1%.

"Дельта" став сильнішим, ще більш заразним і він перехоплює решту штамів та вірусів, що поширюються серед населення", – розповіла Марія Ван Керхове, очільниця групи технічних експертів ВООЗ з питань COVID-19.

Фото: SyhinStas /Depositphotos

Штам "Дельта" на сьогодні зареєстрували в 185 країнах світу.

Також Керхове відзначила, що організація фіксує ще п’ять штамів вірусу, які викликають інтерес. Утім, вона перелічила лише три з них – "Йота", "Ета" і "Каппа". Їхній статус понизили від "загрозливого" до такого, що "перебуває під наглядом".

"Це справді через зміни в їхньому поширенні, і ці штами просто витісняються іншими. Вони наразі не приживаються", – відзначила Марія Ван Керхове.

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