Штам COVІD-19 "Дельта" найближчим часом витіснить інші варіанти вірусу в Україні – Ляшко

Через кілька місяців штам COVІD-19 "Дельта" витіснить всі інші штами коронавірусу в Україні. Захиститися від нього допоможе щеплення.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у інтерв’ю ТРК "Україна".

COVІD-19 має понад 12 тисяч мутацій, але саме штам "Дельта" буде провідним.

За словами міністра, головною протидією хвороби та пріоритетом влади є вакцинування більшої кількості населення.

"В Україні всі вакцини, які використовуються, визнані Всесвітньої організацією охорони здоров’я. Вони захищають.

У тих країнах, де лютує штамп "Дельта", досить низька кількість госпіталізацій людей, які двічі вакциновані", – зазначив Віктор Ляшко.

Фото: Cebas1/Depositphotos

Відповідаючи на питання "яка вакцина найдієвіша?" міністр сказав: "Та, яка введена в організм та вже працює".

"Не треба шукати маркетингові пастки, треба просто звернутися до свого сімейного лікаря, записатися на щеплення та зробити його.

Навіть не запитуйте чим. І це буде захист", – сказав Ляшко.

Крім того, міністр зазначив, що перед загрозою "Дельти" змінився підхід до формування системи забезпечення киснем.

"На закупівлю кисневих концентраторів була виділена субвенція 700 млн. грн. Виробники кисню заповнили всі резервуари.

Це робиться для того, щоб людина, яка знаходилась в лікарні, після госпіталізації могла отримати кисневий концентратор додому", – розповів міністр.

Нагадаємо, штам коронавірусної хвороби "Дельта" може швидко розповсюдитися в Україні та мати тяжчі наслідки, ніж в західних сусідів, йдеться в огляді Національної академії наук.

Штам коронавірусу "Дельта", який вперше виявили в Індії, вдвічі заразніший за вихідний штам із китайської провінції Ухань.

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