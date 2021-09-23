Під час нової хвилі COVID-19 в Україні можуть хворіти до 18 тис. людей на добу – вчені

Наразі у світі триває 4 хвиля пандемії COVID-19, але пік останньої в Україні ще попереду.

Прогнозування динаміки її розвитку в Україні показало, що ця хвиля зростає, вона може бути швидкою, але коротшою за попередні.

Під час її піку захворюваність в країні може становити 15-18 тисяч випадків за добу. А згасання хвилі очікується в кінці 2021 року.

До таких висновків прийшли вчені Київського політехнічного інституту та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського.

Під час дослідження було виявлено, що за останні 20 років пандемії важкого гострого респіраторного синдрому, свинячого грипу, Еболи і COVID-19 мали циклічний характер та тривали 5-6 років.

Пандемія COVID-19 поширювалася з січня 2020 по вересень 2021 року, мала три хвилі, і наразі йде четверта.

Фото: VitalikRadko/Depositphotos

В отриманих вченими результатах йдеться, що завдяки вакцинації, кількість випадків захворюваності та смертності від COVID-19 у світі, зменшилася, у порівнянні з другою і третьою хвилями. Це відбувається в країнах, де проживає більше вакцинованого населення.

Дослідники розділили країни світу на кілька груп за основними ознаками поширення хвороби, темпами вакцинації і швидкістю згасання пандемії.

Україна увійшла до групи країн, в яких нова хвиля ще не встигла досягти максимуму. Але вже у вересні 2021 року показники смертності перевищують минулорічні.

"У вересні 2021 року смертність в Україні зростає більш швидкими темпами, ніж за аналогічний період 2020 року. Станом на середину вересня 2021 року країна має низький рівень повністю вакцинованого населення (близько 12%) і тому може зіткнутися з важкими наслідками пандемії вже в найближчий період", – зазначають вчені.

Причинами ускладнення епідемічної ситуації з СOVID-19, на думку вчених, є значне послаблення карантину в літній період та з початку вересня в більшості навчальних закладів.

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