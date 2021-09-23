На Львівщині лікарі рятують 5-річну дівчинку, в якої через COVID-19 уражено 80% легень

На Львівщині лікарі борються за життя 5-річної дівчинки, у якої через COVID-19 уражено 80% легень.

Дівчинка знаходиться в реанімації Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит, дихає з допомогою апарату ШВЛ, повідомили у медзакладі.

Дитина мала звичайні простудні симптоми: кашель та нежить. Але протягом 3 днів дівчинці стало гірше, і її привезли до лікарні.

Реклама:

Лікарі діагностують у пацієнтки полісегментарну пневмонію, викликану COVID-19, сепсис, дихальну, серцево-судинну і поліорганну недостатність, респіраторний дистрес-синдром ІІІ ступеня. Легені дитини уражені на 80%.

Фото: herjua/Depositphotos

"Зараз наша мультидисциплінарна команда робить усе можливе для порятунку дівчинки", – повідомляють в лікарні.

За словами завідувачки відділенням реанімації та інтенсивної терапії Віри Приймакової, якщо у дитини будуть знижуватися показники обміну кисню в легенях, то її підключать до ЕКМО, тобто до штучних легень.

Усього у Львівському Охматдиті, станом на 23 вересня 2021, перебувають 13 дітей з діагнозом COVID-19.

Нагадаємо, 2 вересня в Київській дитячій інфекційній лікарні від COVID-19 померла дівчинка, якій виповнився 21 день.

Вас також може зацікавити:

Реклама:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.