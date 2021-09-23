На Львівщині лікарі рятують 5-річну дівчинку, в якої через COVID-19 уражено 80% легень

На Львівщині лікарі борються за життя 5-річної дівчинки, у якої через COVID-19 уражено 80% легень.
Дівчинка знаходиться в реанімації Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит, дихає з допомогою апарату ШВЛ, повідомили у медзакладі.
Дитина мала звичайні простудні симптоми: кашель та нежить. Але протягом 3 днів дівчинці стало гірше, і її привезли до лікарні.
Лікарі діагностують у пацієнтки полісегментарну пневмонію, викликану COVID-19, сепсис, дихальну, серцево-судинну і поліорганну недостатність, респіраторний дистрес-синдром ІІІ ступеня. Легені дитини уражені на 80%.
|Фото: herjua/Depositphotos
"Зараз наша мультидисциплінарна команда робить усе можливе для порятунку дівчинки", – повідомляють в лікарні.
За словами завідувачки відділенням реанімації та інтенсивної терапії Віри Приймакової, якщо у дитини будуть знижуватися показники обміну кисню в легенях, то її підключать до ЕКМО, тобто до штучних легень.
Усього у Львівському Охматдиті, станом на 23 вересня 2021, перебувають 13 дітей з діагнозом COVID-19.
Нагадаємо, 2 вересня в Київській дитячій інфекційній лікарні від COVID-19 померла дівчинка, якій виповнився 21 день.
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