В Україні вперше за 20 років трансплантували рогівку ока 

У львівській Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги 24 вересня виконали першу за останні 20 років операцію з посмертної трансплантації рогівки ока.
Сітківку отримав 69-річний мешканець Івано-Франківська, якому три місяці тому діагностували бульозну керотопатію, повідомили на Facebook-сторінці медичного закладу.
До цього чоловік мав катаракту, а після невдалої операції на правому оці майже втратив зір.
Операція минула успішно й тривала близько години.
"Перед операцією пацієнт сказав, що дуже хоче бачити, щоб жити повноцінно. Хоче бачити онуків, ходити по гриби і далі грати у футбол.
Сподіваюся, що так і буде.
Світла пам’ять донору.
Співчуття і подяка його родині за це рішення", – написав директор лікарні Олег Самчук у Facebook.
Донором став 54-річний мешканець Львова, який помер від інсульту 21 вересня ввечері. Його серце, легені та печінку також трансплантували іншим пацієнтам у цій же лікарні 22 вересня.
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