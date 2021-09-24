В Україні вперше за 20 років трансплантували рогівку ока

У львівській Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги 24 вересня виконали першу за останні 20 років операцію з посмертної трансплантації рогівки ока.

Сітківку отримав 69-річний мешканець Івано-Франківська, якому три місяці тому діагностували бульозну керотопатію, повідомили на Facebook-сторінці медичного закладу.

До цього чоловік мав катаракту, а після невдалої операції на правому оці майже втратив зір.

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Операція минула успішно й тривала близько години.

"Перед операцією пацієнт сказав, що дуже хоче бачити, щоб жити повноцінно. Хоче бачити онуків, ходити по гриби і далі грати у футбол.

Сподіваюся, що так і буде.

Світла пам’ять донору.

Співчуття і подяка його родині за це рішення", – написав директор лікарні Олег Самчук у Facebook.

Донором став 54-річний мешканець Львова, який помер від інсульту 21 вересня ввечері. Його серце, легені та печінку також трансплантували іншим пацієнтам у цій же лікарні 22 вересня.

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