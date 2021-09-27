ВООЗ збирає нову групу дослідників для розслідування появи COVID-19 – ЗМІ

Всесвітня організація охорони здоров’я збирає нову групу дослідників для розслідування джерел походження вірусу SARS-CoV-2, що спричиняє захворювання COVID-19.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Як стверджують експерти організації, час для виявлення походження вірусу спливає, тому нове розслідування потрібно поновити якомога швидше.

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Видання зазначає, що до нової команди увійдуть 20 фахівців з лабораторної безпеки, генетики, біозахисту та хвороб тварин.

Фото: GorodenkoffDepositphotos

Вони збираються розглянути різні гіпотези про походження вірусу.

Нагадаємо, ВООЗ уже проводила схоже розслідування, але тоді влада Китаю не надала всі наявні дані про походження вірусу дослідникам.

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