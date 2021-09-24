ВООЗ рекомендує лікувати COVID-19 препаратом, який давали Трампу

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує лікувати медичним препаратом "Регенерон" (Regeneron) пацієнтів із COVID-19, що мають високий ризик госпіталізації та смерті.

Про нові рекомендації повідомили 24 вересня у медичному виданні British Medical Journal та на офіційному вебсайті ВООЗ.

"Регенерон" є експериментальним препаратом, який призначають людям старше 12 років із вагою понад 40 кг. Його затвердили для екстренного (виняткового) застосування в США, але він наразі ще проходить етапи клінічних досліджень. Його лікувальна дія засновується на комбінуванні моноклоналньих антитіл: касиривімаб (REGN10933) та імдевімаб (REGN10987).

Нові стандарти лікування засновують на даних великого британського дослідження і трьох інших наукових робіт, які ще не пройшли експертну оцінку.

Фото: ginasanders/Depositphotos

Випробування показали, що суміш антитіл, вироблених синтетичним шляхом, знижувала ризик госпіталізації для невакцинованих пацієнтів, пацієнтів поважного віку та осіб з ослабленим імунітетом.

Утім, цей препарат призначений лише для профілактичного та симптоматичного лікування COVID-19, і не є засобом проти COVID-19. Тому правила особистої безпеки та гігієни досі залишаються доречними.

Минулого року препаратом "Регенерон" лікували президента США Дональда Трампа, коли його ушпиталили з ускладненнями від COVID-19.

"Ми вітаємо додавання ще одного терапевтичного засобу до світового арсеналу проти COVID-19.

Однак, ми закликаємо уряди та виробників ліків владнати питання високої ціни та обмеженої доступності препарату", – йдеться в повідомленні ВООЗ.

За окремими оцінками, вартість препарату перевищує 2000 доларів за дозу.

ВООЗ додали, що партнерське агентство UNITAID наразі веде перемовини з виробником Roche Pharmaceutical про зниження ціни й справедливий розподіл в усіх країнах. Також тривають дискусії щодо можливості безкоштовного розподілу за квотами через ЮНІСЕФ.

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