У В’єтнамі чоловіка ув’язнили на 5 років за розповсюдження COVID-19

28-річного в’єтнамця позбавили волі на 5 років за порушення правил карантину й "розповсюдження небезпечних інфекційних хвороб".

Крім того, чоловік повинен сплатити штраф у розмірі 880 доларів, повідомляє Reuters.

Суд провінції Камау визнав винним Ле Ван Трі за порушення правил карантину та самоізоляції в протидії поширення COVID-19.

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На початку липня Трі їздив з Хошиміна до свого рідного міста Камау на півдні країни. У той проміжок часу, місцева влада Камау вимагала від кожного, хто приїхав до муніципалітету з інших місцевостей, перебувати на карантині впродовж 21 дня.

Фото VietNam News Agency

Трі навмисне збрехав у декларації, що він весь час перебував у Камау й не перетинав кордонів іншої місцевості.

Зрештою, у чоловіка виявили COVID-19. Також з’ясувалося, що він заразив членів своєї родини та персонал одного зі спа центрів. Усього Трі мав тісний контакт з вісьмома людьми. Одна з них згодом померла від ускладнень.

У В’єтнамі зареєстрували понад 530 тис. випадків COVID-19 і понад 13,3 тис. смертей від COVID-19. У Камау зафіксували лише 191 випадок та 2 смерті.

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