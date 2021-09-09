МОЗ перевірятиме довідки учителів про щеплення на достовірність

Міністерство охорони здоров’я буде перевіряти на достовірність документи про щеплення чи протипокази до вакцинації, які надають працівники шкіл.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в онлайн-інтерв’ю 9 вересня.

За словами санлікаря, по кожній школі зібрана додаткова інформація, стосовно кількості персоналу та працівників, які вже вакцинувалися проти COVID-19.

Реклама:

При цьому керівництво МОЗ співпрацює з представниками Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки стосовно перевірок документів, які надають працівники навчальних закладів.

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

"Безумовно, ми отримуємо, формально і неформально, довідки про медичні протипокази, а інколи навіть підроблені довідки, які пред’являються в закладах освіти.

І в нас налагоджена співпраця з МВС і СБУ, щоби не лише перевіряти ці довідки, а фіксувати, що ці довідки є підробленими, і з’ясовувати, де вони були придбані", – заявив Ігор Кузін.

Наразі за створення та розповсюдження підроблених документів, які стосуються санітарних обмежень чи протидії захворюванням, в Україні встановлена кримінальна відповідальність (стаття 325 Кримінального кодексу).

Кузін додав, що подвійна верифікація даних була зроблена на рівні кожного закладу загальної середньої освіти, а інформацію будуть оновлювати щотижнево.

Нагадаємо, нещодавно голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив про розбудову нелегальної індустрії з підробки документів про вакцинацію.

Реклама:

За його словами, фальшиві документи можна придбати в мережі вартістю від 500 грн.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.