МОЗ перевірятиме довідки учителів про щеплення на достовірність

Денис Карловський спеціально для УП.Життя
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9 вересня 2021

Міністерство охорони здоров’я буде перевіряти на достовірність документи про щеплення чи протипокази до вакцинації, які надають працівники шкіл.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в онлайн-інтерв’ю 9 вересня. 

За словами санлікаря, по кожній школі зібрана додаткова інформація, стосовно кількості персоналу та працівників, які вже вакцинувалися проти COVID-19.

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При цьому керівництво МОЗ співпрацює з представниками Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки стосовно перевірок документів, які надають працівники навчальних закладів. 

 Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

"Безумовно, ми отримуємо, формально і неформально, довідки про медичні протипокази, а інколи навіть підроблені довідки, які пред’являються в закладах освіти. 

І в нас налагоджена співпраця з МВС і СБУ, щоби не лише перевіряти ці довідки, а фіксувати, що ці довідки є підробленими, і з’ясовувати, де вони були придбані", – заявив Ігор Кузін.

Наразі за створення та розповсюдження підроблених документів, які стосуються санітарних обмежень чи протидії захворюванням, в Україні встановлена кримінальна відповідальність (стаття 325 Кримінального кодексу).

Кузін додав, що подвійна верифікація даних була зроблена на рівні кожного закладу загальної середньої освіти, а інформацію будуть оновлювати щотижнево.

Нагадаємо, нещодавно голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив про розбудову нелегальної індустрії з підробки документів про вакцинацію. 

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За його словами, фальшиві документи можна придбати в мережі вартістю від 500 грн. 

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