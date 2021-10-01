У МОЗ пояснили, як безкоштовно отримати інсуліни з 1 жовтня

З 1 жовтня інсуліни можна буде отримати за електронним рецептом.

Пацієнти зможуть звернутися до будь-якої аптеки, яка має договір про реімбурсацію інсулінів з Національною службою здоров’я України, й отримати препарати безкоштовно.

Впізнати таку аптеку можна буде за наліпкою "+Інсуліни", повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

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З 1 жовтня програма забезпечення інсулінами перейшла до адміністрування Національної служби здоров’я України та увійшла до переліку "Доступних ліків".

"Життєвонеобхідні ліки для людей з хронічними захворюваннями мають бути доступними. Відтепер інсуліни цілковито увійшли до переліку таких ліків і надаються пацієнтам в аптеках за електронним рецептом від лікаря", – розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Перший електронний рецепт на інсулін пацієнту може виписати тільки лікар-ендокринолог на основі плану лікування, внесеного в електронну систему охорони здоров’я.

Повторний рецепт зможе також виписати сімейний лікар.

Маючи електронний рецепт, пацієнт може звернутися до будь-якої аптеки, яка має договір з НСЗУ за напрямом реімбурсації інсулінів.

Понад 5300 аптек по всій країні відпускатимуть інсулін за електронним рецептами безоплатно або з доплатою, нагадує МОЗ.

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Крім того, знайти такі аптеки допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за безкоштовним номером 16-77.

"До Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за Програмою медичних гарантій включено 76 препаратів інсуліну. З них 47 – повністю безоплатні", – наголошують у міністерстві.

Нагадаємо, з 1 жовтня Україна повністю перейшла на електронні лікарняні.

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