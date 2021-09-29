З 1 жовтня Україна повністю перейде на е-лікарняні

З 1 жовтня лікарняні будуть оформлювати тільки в електронному форматі. Дані вноситимуть до електронної системи охорони здоров'я.

Про це повідомив Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації.

Паперові лікарняні з 1 жовтня видавати вже не будуть, але ті, які видали до цієї дати, ще будуть дійсними.

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Система е-лікарняних у тестовому режимі запрацювала з червня. З 1 вересня медзаклади мали припинити видавати паперові довідки. .

Утім, перехід затягнувся – на початок осені з 3 тисяч закладів у електронній системі змогли працювати лише 2,2 тисячі.

Фото: SimpleFoto/Depositphotos

Однією з причин була відсутність доступу до комунікацій у лікарів, пояснювали у МОЗ.

Перехід перенесли на 1 жовтня, щоб дати можливість лікарям адаптуватися до нової системи.

"Станом на 27 вересня 137 тисяч медичних працівників пройшли онлайн навчання, 2,9 тисячі медзакладів вже оформлюють е-лікарняні, з початку роботи системи створено майже 1 млн медичних висновків про непрацездатність", – розповів Радуцький.

Лише 100 лікарень поки що не змогли налаштуватись на роботу в нових умовах, але до 1 жовтня є час, щоб "підключити" ці заклади до електронної системи, запевняє політик.

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Як отримати лікарняний

Щоб отримати е-лікарняний, необхідно прийти на прийом до лікаря, який створить електронний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі і завірить його КЕПом.

Пацієнта про це сповістить система E-health, звідки за кілька секунд лікарняний потрапить до Реєстру Пенсійного фонду.

Там сформується електронний листок непрацездатності — саме той документ, за яким нараховують виплати. Про це пацієнт отримає повідомлення на телефон від ПФУ.

При цьому ні ПФУ, ні роботодавець не будуть знати діагноз. У базу потрапляє лише інформація, необхідна для отримання виплат від Фонду соціального страхування.

Документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду.

Щороку в Україні видають близько 5,5 млн листків непрацездатності, виплати по яких здійснює Фонд соціального страхування України.

За 8 місяців цього року на лікарняні було витрачено 10 млрд гривень.

"Індустрія" продажу фіктивних листків непрацездатності в Україні традиційно доволі масштабна", – каже Радуцький.

Утім, за його словами, впровадження е-лікарняних дозволить ефективніше боротися з корупцією.

Електронна система дозволяє перевірити, скільки листів непрацездатності надіслав лікар.

Крім цього, кожен документ має бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працюватиме система paperless.

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