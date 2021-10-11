МОЗ розпочало раптові перевірки шкільних їдалень по всій країні

У Міністерстві охорони здоров’я з 11 жовтня розпочали раптові перевірки працівників їдалень навчальних закладів на наявність золотистого стафілокока.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що працівників, у яких виявлять інфекцію, відсторонять від роботи на час лікування до повного одужання, повідомили на сайті МОЗ.

Причина – у низці спалахів гострих кишкових інфекцій у школах по всій країні цього року.

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"У поточному навчальному році в закладах освіти вже зафіксували резонансні спалахи гострих кишкових інфекцій. Це відбулося через порушення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм – люди, які готували їжу в школах, були носіями золотистого стафілокока.

Ми розглянули обидва випадки і вирішили запровадити додатковий контроль, тому розпочали раптові перевірки на носійство, зокрема, золотистого стафілокока", – розповів Ляшко.

Фото: МОЗ

На думку міністра, у МОЗ є підстави вважати, що медичні огляди працівників шкіл могли систематично імітувати, подібно до масштабів підробки результатів ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів.

"Те, що ми побачили з ПЛР-тестами, з підробкою COVID-сертифікатів дає підстави думати, що і з медичними оглядами в нас не все в порядку.

І сьогодні ті, хто буде порушувати, хто виписуватиме довідки, не проводячи відповідних досліджень або медичних оглядів, будуть піддаватися і відповідним покаранням. Такого не може бути в системі охорони здоров'я", – зазначив міністр.

Нагадаємо, що на початку вересня 2021 року в Хмельницькому майже 100 дітей отруїлися через наявність золотистого стафілокока в шкільній їдальні. Тоді в міністерстві вже анонсували, що проводимуть раптові перевірки на дотримання санітарно-епідемічного контролю в шкільних їдальнях.

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