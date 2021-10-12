ВООЗ рекомендує третю дозу вакцини проти COVID-19 для людей з ослабленим імунітетом

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала людям з імунодефіцитом отримати третю, бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Люди з ослабленим імунітетом повинні мати можливість отримати додаткове щеплення однією з затверджених ВООЗ вакцин, заявили у Стратегічній консультативній групі експертів з імунізації, повідомляє The New York Times.

"Людям з імунодефіцитом потрібна третя доза як додатковий процес підготовки, щоб вони були повністю захищені", – сказав голова комітету Алехандро Кравіото.

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Зокрема, імунокомпроментованими особами є:

пацієнти з ВІЛ/СНІДом,

хворі на рак,

пацієнти з трансплантованими органами,

ті, хто приймає певні імуносупресивні препарати,

ті, в кого є спадкові захворювання, які впливають на імунну систему (наприклад, вроджена недостатність імуноглобуліну A) та багато інших.

Фото: Depositphotos/Автор: Wavebreakmedia

Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендує вакцинуватися третьою дозою щонайменше за 6 місяців після другого щеплення.

Наразі до переліку схвалених ВООЗ вакцин проти COVID-19 належать: Pfizer-BioNTech, Janssen, Moderna, Sinovac, Sinopharm і AstraZeneca.

Водночас масову вакцинацію додатковими дозами експерти ВООЗ не рекомендують.

Раніше вони закликали ввести мораторій на бустерні дози до кінця року, щоб більша кількість вакцин могла надходити до країн, де люди майже не отримали щеплення.

Кетрін О'Браєн, директорка департаменту ВООЗ з імунізації, вакцин та біопрепаратів, сказала, що додатково вакцинувати здорових людей, яким достатньо двох доз, це "як дати комусь два рятувальні жилети і залишити інших без жилета взагалі".

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У ВООЗ також порадили людям віком від 60 років, які отримали щеплення китайськими вакцинами Sinopharm або Sinovac, отримати третю дозу від того ж виробника.

Нагадаємо, третя доза мРНК-вакцин проти COVID-19 викликає менше системних побічних ефектів, ніж друге щеплення.

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