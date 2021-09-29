Які побічні ефекти викликає третя доза мРНК-вакцин проти COVID-19. Дослідження

Бустерна доза вакцин мРНК проти COVID-19 частіше викликає локальні побічні ефекти: біль, набряк і почервоніння.
При цьому на системні побічні реакції, такі як біль у животі чи м’язах, діарея або слабкість, реципієнти скаржилися менше, ніж після другого щеплення.
Про це повідомили в Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC).
Станом на 19 вересня 2021 року, приблизно 2,21 мільйона осіб у США отримали додаткові дози вакцин проти COVID-19.
|Фото: SSilver/Depositphotos
У період з 12 серпня по 19 вересня 2021 року науковці аналізували побічні ефекти людей, щеплених бустерною дозою мРНК вакцин проти COVID-19.
У дослідженні взяли участь понад 22 тисячі людей, які отримали додаткове щеплення вакцинами Moderna або Pfizer/BioNTech.
97,6% із них отримали бустерну дозу від того ж виробника, що і перші два рази.
Раніше, після другого щеплення, на локальні симптоми скаржилися 77,6%, а на місцеві – 76,5%.
Після третьої дози 79,4% та 74,1% опитуваних повідомили про локальні або системні реакції відповідно.
При цьому, у вакцинованих третьою дозою Moderna локальні побічні ефекти зафіксували на 1,2% частіше, ніж після другої дози, а системні – на 2,3% рідше.
Схожі результати були в людей, вакцинованих Pfizer/BioNTech: після третьої дози на локальні побічні ефекти поскаржилося на 2,4% більше людей, а на системні – на 2,5% менше.
Респонденти зазвичай повідомляли про реакції на вакцину протягом тижня після бустерного щеплення, найчастіше на наступний день після вакцинації.
Найчастішими локальними реакціями виявилися:
- біль у місці ін'єкції – 71%,
- набряк – 24,8%,
- почервоніння – 17%.
Серед системних реакцій найчастіше спостерігалися:
- втома – 56%;
- головний біль – 43,4%;
- біль у животі – 42.7%.
При цьому, 28% учасників дослідження повідомляли, що наступного дня після щеплення не могли займатися звичними справами, 11,3% не змогли піти на роботу чи навчання і лише 0,1% потребували госпіталізації.
Більшість побічних реакцій на вакцини були легкими або помірними, йдеться у звіті CDC.
Раніше науковці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Адміністрації з контролю за продуктами та ліками США (FDA) дійшли висновку, що масове щеплення бустерною дозою не потрібне.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я України пояснювали, що не планують масово щеплювати громадян третьою дозою вакцини проти COVID-19.
Вас також може зацікавити:
В Україні можуть схвалити вакцинацію дітей проти COVID-19
Понад 98% померлих від COVID-19 людей старшого віку були невакциновані – МОЗ
Дівчинка зі Львівщини, у якої через COVID-19 було уражено 80% легень, почала дихати самостійно
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.