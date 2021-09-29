Які побічні ефекти викликає третя доза мРНК-вакцин проти COVID-19. Дослідження

Бустерна доза вакцин мРНК проти COVID-19 частіше викликає локальні побічні ефекти: біль, набряк і почервоніння.

При цьому на системні побічні реакції, такі як біль у животі чи м’язах, діарея або слабкість, реципієнти скаржилися менше, ніж після другого щеплення.

Про це повідомили в Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC).

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Станом на 19 вересня 2021 року, приблизно 2,21 мільйона осіб у США отримали додаткові дози вакцин проти COVID-19.

Фото: SSilver/Depositphotos

У період з 12 серпня по 19 вересня 2021 року науковці аналізували побічні ефекти людей, щеплених бустерною дозою мРНК вакцин проти COVID-19.

У дослідженні взяли участь понад 22 тисячі людей, які отримали додаткове щеплення вакцинами Moderna або Pfizer/BioNTech.

97,6% із них отримали бустерну дозу від того ж виробника, що і перші два рази.

Раніше, після другого щеплення, на локальні симптоми скаржилися 77,6%, а на місцеві – 76,5%.

Після третьої дози 79,4% та 74,1% опитуваних повідомили про локальні або системні реакції відповідно.

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При цьому, у вакцинованих третьою дозою Moderna локальні побічні ефекти зафіксували на 1,2% частіше, ніж після другої дози, а системні – на 2,3% рідше.

Схожі результати були в людей, вакцинованих Pfizer/BioNTech: після третьої дози на локальні побічні ефекти поскаржилося на 2,4% більше людей, а на системні – на 2,5% менше.

Респонденти зазвичай повідомляли про реакції на вакцину протягом тижня після бустерного щеплення, найчастіше на наступний день після вакцинації.

Найчастішими локальними реакціями виявилися:

біль у місці ін'єкції – 71%,

набряк – 24,8%,

почервоніння – 17%.

Серед системних реакцій найчастіше спостерігалися:

втома – 56%;

головний біль – 43,4%;

біль у животі – 42.7%.

При цьому, 28% учасників дослідження повідомляли, що наступного дня після щеплення не могли займатися звичними справами, 11,3% не змогли піти на роботу чи навчання і лише 0,1% потребували госпіталізації.

Більшість побічних реакцій на вакцини були легкими або помірними, йдеться у звіті CDC.

Раніше науковці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Адміністрації з контролю за продуктами та ліками США (FDA) дійшли висновку, що масове щеплення бустерною дозою не потрібне.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я України пояснювали, що не планують масово щеплювати громадян третьою дозою вакцини проти COVID-19.

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