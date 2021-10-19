Троє невакцинованих львів'ян залишилися без кінцівок через ускладнення COVID-19

Яна Осадча журналіст
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19 жовтня 2021

У Львові трьом чоловікам ампутували кінцівки через ускладнення, пов’язані з COVID-19. 

Троє хворих на COVID-19 чоловіків віком старше 60 років потрапили до львівської міської клінічної лікарні № 8 у стані середньої важкості, повідомила "Українській правді. Життя" комунікаційниця медичного закладу Ірина Папірник.

Через вірус у них з’явилися симптоми тромбозу, і, аби врятувати пацієнтам життя, хірургам довелось ампутувати їм кінцівки.

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Усі троє пацієнтів були невакциновані. Один з них був завзятим курцем, що також вплинуло на розвиток ускладнень.

 Фото львівської міської клінічної лікарні № 8 

Наразі пацієнти знаходяться у задовільному стані, повідомили в лікарні.

"Від початку пандемії у 8 міській клінічній лікарні трапилося лише 15 випадків, коли ускладнення призвели до ампутації кінцівок", –  каже Ірина Папірник.

В лікарні розповіли, що COVID-19 викликає тромбування дрібних і крупних судин в різних ділянках тіла.

"Найчастіше потерпають легені, адже вірус викликає агрегацію дрібних клітинок крові, які приводять до мікротромбування. 

Траплялися такі випадки, коли пацієнти почували себе добре, а клінічна картина на КТ показувала масштабне ураження легень, або навіть навпаки, пацієнту важко дихати, а на КТ не видно змін. 

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Після легень найчастіше тромби утворюються у кишківнику та нижніх кінцівках",йдеться на сторінці лікарні.

Медики зазначають, що тромбоз як ускладнення, трапляється не тільки в розпалі хвороби, але й після повного одужання. Тому важливо після виписки із лікарні, бути на постійному контролі у сімейних лікарів.

  Фото львівської міської клінічної лікарні № 8 

Ірина Папірник також розповіла, що наразі в медзакладі  немає проблем ані з медикаментами, ані з місцями.

COVID-відділення розраховане на 350 місць, а зараз заповнено лише 190. В реанімації знаходиться 10 пацієнтів.

"Серед хворих 90% не вакцинованих", – зазначила комунікаційниця.

Нагадаємо, у Великобританії агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів повідомило, що виявило 30 випадків тромбозів у пацієнтів після щеплень вакциною AstraZeneca проти COVID-19.

Але фармацевтична компанія AstraZeneca не знайшла доказів утворення тромбів від їх вакцини.

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