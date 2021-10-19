Вагітні жінки з COVID-19 мають вищий ризик ускладнень унаслідок хвороби – МОЗ

Вагітні жінки з COVID-19 частіше потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легень.

Вони частіше отримують ускладнення внаслідок COVID-19 у порівнянні з невагітними, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Вагітні із симптоматичним перебігом COVID-19 також мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби, за даними Центру з контролю та профілактики захворювань в США (CDC).

"Коронавірус під час вагітності також пов’язаний із підвищеною ймовірністю передчасних пологів (народження дитини раніше 37-го тижня) і госпіталізації новонародженого у палату інтенсивної терапії", – йдеться у повідомленні МОЗ.

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Вакцини проти COVID-19 захищають від важкого перебігу хвороби.

При цьому користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини набагато більша, ніж будь-які потенційні ризики.

"Вакцинація на будь-якому терміні вагітності не має негативного впливу на плід чи на майбутню матір та не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус", – запевняють в установі.

І МОЗ, і Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендують вагітним надавати перевагу мРНК-вакцинам. Вони безпечні й не пошкоджують плаценту, всупереч поширеним побоюванням.

Зараз в Україні можна отримати щеплення мРНК-вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

"Мільйони майбутніх матерів у всьому світі щеплені від ковіду вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech без жодних негативних наслідків для них або дитини. Здорова мама – найважливіше для здорової дитини", – наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, у Чернігові від COVID-19 померла невакцинована вагітна жінка.

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