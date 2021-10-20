Учені розкрили подробиці варіанту COVID-19 "Дельта Плюс"

У Великій Британії почала розповсюджуватися мутація штаму COVID-19 "Дельта", яку назвали "Дельта Плюс".

Це "брат" штаму "Дельта", який вперше виявили у липні 2021 року. Його ще називають AY.4.2.

Вченим вдалося з’ясувати нові подробиці про мутацію, повідомляє ВВС.

Дослідники вважають, що "Дельта Плюс" більш "живучий", ніж "Дельта" та "Альфа", та може бути трохи заразнішим.

Фото Cebas1/Depositphotos

Зараз вчені вивчають, наскільки ця мутація є загрозливою.

Що таке варіант "Дельта Плюс" або AY.4.2?

Навесні 2021 року штам "Дельта" обігнав варіант "Aльфа" та став домінуючим. В липні 2021 року експерти визначили штам AY.4.2 ( "Дельта Плюс"), який вважається різновидом "Дельта".

У Великій Британії "Дельта Плюс" наразі реєструють у 6% хворих на COVID-19.

У "Дельта Плюс" дослідники виявили особливості, що впливають на білок, який вірус використовує для проникнення в клітини.

Наразі варіант ще вивчається, але вчені допускають, що він може бути більш заразнішим, ніж попередні.

Разом з тим, експерти кажуть, що цей варіант вірусу навряд чи буде фіксуватися у великій кількості, і що на нього будуть діяти сучасні COVID-вакцини.

"Різниця буде не така велика, як між штамами "Альфа" та "Дельта". Бо "Дельта" розповсюджується на 50-60% швидше. але, ймовірно, AY.4.2 буде заразнішим на 10%, ніж "Дельта". Але на цьому етапі я б сказав, зачекайте і подивіться, не панікуйте", – каже професор директор Лондонського інституту генетики Університетського коледжу Франсуа Баллу.

Також відомо, що кілька випадків штаму також були виявлені в США та Данії, але нові випадки зараження варіантом AY.4.2 знизилися.

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