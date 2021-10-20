Учені розкрили подробиці варіанту COVID-19 "Дельта Плюс"

У Великій Британії почала розповсюджуватися мутація штаму COVID-19 "Дельта", яку назвали "Дельта Плюс".

Це "брат" штаму "Дельта", який вперше виявили у липні 2021 року. Його ще називають AY.4.2.

Вченим вдалося з’ясувати нові подробиці про мутацію, повідомляє ВВС.

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Дослідники вважають, що "Дельта Плюс" більш "живучий", ніж "Дельта" та "Альфа", та може бути трохи заразнішим.

Фото Cebas1/Depositphotos

Зараз вчені вивчають, наскільки ця мутація є загрозливою.

Що таке варіант "Дельта Плюс" або AY.4.2?

Навесні 2021 року штам "Дельта" обігнав варіант "Aльфа" та став домінуючим. В липні 2021 року експерти визначили штам AY.4.2 ( "Дельта Плюс"), який вважається різновидом "Дельта".

У Великій Британії "Дельта Плюс" наразі реєструють у 6% хворих на COVID-19.

У "Дельта Плюс" дослідники виявили особливості, що впливають на білок, який вірус використовує для проникнення в клітини.

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Наразі варіант ще вивчається, але вчені допускають, що він може бути більш заразнішим, ніж попередні.

Разом з тим, експерти кажуть, що цей варіант вірусу навряд чи буде фіксуватися у великій кількості, і що на нього будуть діяти сучасні COVID-вакцини.

"Різниця буде не така велика, як між штамами "Альфа" та "Дельта". Бо "Дельта" розповсюджується на 50-60% швидше. але, ймовірно, AY.4.2 буде заразнішим на 10%, ніж "Дельта". Але на цьому етапі я б сказав, зачекайте і подивіться, не панікуйте", – каже професор директор Лондонського інституту генетики Університетського коледжу Франсуа Баллу.

Також відомо, що кілька випадків штаму також були виявлені в США та Данії, але нові випадки зараження варіантом AY.4.2 знизилися.

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