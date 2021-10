Вакцина Pfizer на 90% ефективна проти COVID-19 у підлітків

Вакцина Pfizer на 90% ефективно запобігає зараженню COVID-19 серед підлітків 12-18 років.

Про це науковці повідомили у дослідженні в журналі The New England Journal of Medicine.

Вони також встановили, що Pfizer здатна захистити підлітків від симптоматичного перебігу хвороби на 93%.

Дослідження проводили ізраїльські науковці спільно з Гарвардським університетом та дитячою лікарнею Бостона.

У ньому взяли участь 94 354 вакцинованих і стільки ж невакцинованих осіб віком від 12 до 18 років.

Виявилося, що за 2-3 тижні після першого щеплення ефективність вакцини Pfizer проти інфікування вірусом становила 59%, а на 1-3 тижні після другого щеплення – 90%.

Що стосується симптоматичного перебігу COVID-19, вакцина була на 57% ефективна протягом 2-3 тижнів після першої дози, і на 93% – за 1-3 тижні після другої дози.

З усіх невакцинованих учасників дослідження, SARS-CoV-2 виявили у 818 осіб.

При цьому, серед підлітків, які отримали два щеплення проти COVID-19, тільки 79 згодом заразилися цим вірусом.

Також з усіх інфікованих підлітків, які отримали два щеплення, лише 11 мали виражені симптоми COVID-19, йдеться у дослідженні. Серед невакцинованих таких підлітків було 151.

"Наші результати показують, що протягом перших кількох тижнів після щеплення вакцина була високоефективною як проти інфікування, так і проти симптоматичного COVID-19, і штаму "Дельта", серед підлітків від 12 до 18 років", – наголошують автори дослідження.

Зокрема, Pfizer захищає підлітків від інфікування штамом "Дельта" і від симптоматичного перебігу хвороби приблизно на 88%.

