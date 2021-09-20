У Pfizer заявили, що їхня COVID-вакцина ефективна та безпечна для дітей 5-11 років

Вакцина Pfizer проти COVID-19 є безпечною та ефективною для дітей віком від 5 до 11 років.

Про це заявила компанія-виробник препарату Pfizer/BioNTech, повідомляє Reuters.

Результати клінічного дослідження показали, що вакцина викликала імунну відповідь у дітей від 5 до 11 років. А ефект від щеплення двома дозами Pfizer для дітей цього віку такий самий, як і для людей від 16 до 25 років. Побічні ефекти спостерігаються такі ж самі, як і в більш старшої групи.

Виробники планують просити дозвіл на щеплення вакциною дітей у США та в країнах Європи.

"З липня кількість випадків захворювання на COVID-19 у США зросла приблизно на 240%, що збільшує потребу у вакцинації.

Результати досліджень дають можливість для отримання дозволу на нашу вакцину для дітей від 5 до 11 років, і ми плануємо терміново подати їх до Управління з продовольства та медикаментів США та до інших регуляторних органів", – заявив виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Високопосадовці відомства охорони здоров'я США вважають, що регуляторні органи можуть прийняти рішення про те, чи є щеплення дітей молодшого віку безпечним та ефективним, протягом трьох тижнів після того, як виробник подасть запит на дозвіл.

Вакцина Pfizer вже дозволена для дітей віком від 12 років у багатьох країнах, включаючи США.

Спершу вакцина була затверджена для екстреного застосування для людей віком від 16 років і отримала повне схвалення США у цій віковій групі минулого місяця.

Наразі тривають дослідження щодо ефективності та безпечності вакцини у дітей 2-5 років та від 6 місяців до 2 років.

Очікується, що регуляторні органи США на початку цього тижня санкціонують третю бустерну дозу вакцини для американців похилого віку та людей з високим ризиком ускладнень COVID-19.

Нагадаємо, в Україні дозволено використовувати препарат Comirnaty від Pfizer-BioNTech для вакцинації від COVID-19 дітей віком від 12 років.

Вакцинувати дитину препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech, можна, якщо вона має високі ризики важкого перебігу ускладнень після хвороби на COVID-19.

А також, коли дитині необхідно потрапити в країну, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

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