В Україні виникла загроза поширення поліомієліту – МОЗ

Підтверджений випадок поліомієліту у 1,5 річної дитини з Рівненської області спричинив загрозу поширення поліовірусу в Україні.

Ризик захворіти на поліомієліт з’явився в усіх областях, особливо для нещеплених дітей віком до 5 років.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я під час брифінгу 26 жовтня спільно з Центром громадського здоров’я, ЮНІСЕФ, Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Центром з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Учасники брифінгу закликали батьків вакцинувати дітей проти поліомієліту, щоб уникнути його поширення.

Фото: Depositphotos/Автор wertinio

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей вакцинують проти поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років і 14 років.

"Якщо ви відмовилися від щеплень або пропустили їх з якихось причин, зверніться до сімейного лікаря чи педіатра і надолужте це", – йдеться у повідомленні.

Щеплення безоплатні і всі регіони забезпечені якісними вакцинами у достатній кількості, нагадують в установі.

У МОЗ також назвали симптоми, які можуть свідчити про зараження поліомієлітом:

діарея;

нудота;

блювання;

головний біль;

біль у животі й горлі;

лихоманка;

кволість у руках чи ногах.

"Якщо у вашої дитини виникли такі симптоми, потрібно негайно звернутися за допомогою до сімейного лікаря або іншого медичного працівника", – наголошують у МОЗ.

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