В Україні виникла загроза поширення поліомієліту – МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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26 жовтня 2021

Підтверджений випадок поліомієліту у 1,5 річної дитини з Рівненської області спричинив загрозу поширення поліовірусу в Україні.

Ризик захворіти на поліомієліт з’явився в усіх областях, особливо для нещеплених дітей віком до 5 років.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я під час брифінгу 26 жовтня спільно з Центром громадського здоров’я, ЮНІСЕФ, Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Центром з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

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Учасники брифінгу закликали батьків вакцинувати дітей проти поліомієліту, щоб уникнути його поширення.

Фото: Depositphotos/Автор wertinio

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей вакцинують проти поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років і 14 років

"Якщо ви відмовилися від щеплень або пропустили їх з якихось причин, зверніться до сімейного лікаря чи педіатра і надолужте це", – йдеться у повідомленні.

Щеплення безоплатні і всі регіони забезпечені якісними вакцинами у достатній кількості, нагадують в установі.

У МОЗ також назвали симптоми, які можуть свідчити про зараження поліомієлітом:

  • діарея;
  • нудота;
  • блювання;
  • головний біль;
  • біль у животі й горлі;
  • лихоманка;
  • кволість у руках чи ногах.

"Якщо у вашої дитини виникли такі симптоми, потрібно негайно звернутися за допомогою до сімейного лікаря або іншого медичного працівника", – наголошують у МОЗ.

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