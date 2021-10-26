В Україні виникла загроза поширення поліомієліту – МОЗ

Підтверджений випадок поліомієліту у 1,5 річної дитини з Рівненської області спричинив загрозу поширення поліовірусу в Україні.
Ризик захворіти на поліомієліт з’явився в усіх областях, особливо для нещеплених дітей віком до 5 років.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я під час брифінгу 26 жовтня спільно з Центром громадського здоров’я, ЮНІСЕФ, Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Центром з контролю та профілактики захворювань США (CDC).
Учасники брифінгу закликали батьків вакцинувати дітей проти поліомієліту, щоб уникнути його поширення.
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Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей вакцинують проти поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років і 14 років.
"Якщо ви відмовилися від щеплень або пропустили їх з якихось причин, зверніться до сімейного лікаря чи педіатра і надолужте це", – йдеться у повідомленні.
Щеплення безоплатні і всі регіони забезпечені якісними вакцинами у достатній кількості, нагадують в установі.
У МОЗ також назвали симптоми, які можуть свідчити про зараження поліомієлітом:
- діарея;
- нудота;
- блювання;
- головний біль;
- біль у животі й горлі;
- лихоманка;
- кволість у руках чи ногах.
"Якщо у вашої дитини виникли такі симптоми, потрібно негайно звернутися за допомогою до сімейного лікаря або іншого медичного працівника", – наголошують у МОЗ.
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