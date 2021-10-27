Місяць в реанімації: на Львівщині в один день внаслідок COVID-19 померло невакциноване подружжя

На Львівщині в один день, 26 жовтня, померло літнє подружжя від ускладнень COVID-19.
Обоє не були вакциновані проти коронавірусу та провели в лікарні майже місяць.
Про смерть пари повідомила сестра померлої у Facebook та підтвердив головний лікар Новояворівської лікарні Григорій Мороз 24 каналу.
Жінка померла вранці. Чоловік – через 12 годин.
|Фото: halfpoint/Depositphotos
"Все життя разом: школа, одруження у 18 років,народження чудових синів і прекрасної доні, одна палата в реанімації впродовж місяця....
Вона завжди жартувала, що вони помруть в один день, а Він додавав: "Тільки ти трохи швидше....". Так і сталось- вони померли в один день, Володя зміг прожити без Марії тільки 12 годин", – розповіла родичка померлої Леся Баранюк.
За словами лікаря, померлим було по 66 років.
Їх госпіталізували з пневмонією ще 29 вересня.
"Щеплення від коронавірусу подружжя не робило. Володимир раніше пережив інфаркт, а у його дружини діагностували цукровий діабет", – розповів головний лікар Григорій Мороз.
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