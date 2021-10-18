Невакциновані мають в 11 разів вищий ризик померти від “Дельти”

У людей, нещеплених проти COVID-19, в 11 разів вищий ризик померти при зараженні особливо небезпечним штамом вірусу "Дельта".

Такі дані наводять на сайті американських Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Згідно зі статистикою захворювань у США, невакциновані люди також у шість разів частіше заражались вірусом.

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Також за даними дослідження Kaiser Family Foundation, близько 90 тисяч смертей серед американців можна було би відвернути вчасною вакцинацією проти COVID-19.

У таблиці, складеній фахівцями CDC, порівнюють статистичні показники кількості смертей від COVID-19 між тими, хто не вакцинувався, та тими, хто пройшов повний курс щеплення.

Фото: U.S. Centers for Disease Control

Показник вимірює кількість смертей на 100 тис. населення: крива чорного кольору показує кількість смертей від COVID-19 серед невакцинованих, блакитного кольору – серед тих, хто пройшов повний курс щеплення проти COVID-19.

Зокрема, у серпні 2021 року, серед невакцинованих у середньому реєстрували 13 смертей, спричинених COVID-19, на 100 тис. населення. Тоді як серед повністю вакцинованих – лише 1 смерть на 100 тис. населення.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року 95,7% українців, інфікованих COVID-19, не отримали жодної доза вакцини.

Також міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповідав, що симптоми зараження штамом "Дельта" в Україні показують досить різке падіння рівня кисню в крові після тижня хвороби.

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