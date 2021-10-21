На Тернопільщині від COVID-19 померла 3-місячна дитина

На Тернопільщині від COVID-19 вперше померло немовля.

Дитині було 2 місяці і 29 днів.

Про це епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев повідомив у коментарі "Суспільному".

"Діагноз коронавірус підтверджений посмертно. При житті діагноз не був встановлений. При розтині трупа дитини судмедексперт запідозрив, що це коронавірус. Були відібрані матеріали і лабораторно підтвердили COVID-19", – розповів Паничев.

Епідеміологи з Кременця зараз проводять розслідування, щоб з’ясувати можливе джерело інфекції, додав медик.

Фото: Depositphotos/Автор dpfoxfoto

Дитина померла не у лікарні, а вдома. Лікарі бригади швидкої Кременецького району тільки констатували смерть дитини, повідомляє Zaxid. Net.

Доглядати й лікувати немовля мала би первинна ланка медицини в Кременецькому районі.

Однак директор Кременецького районного центру первинної медико-санітарної допомоги Віталій Корнійчук повідомив, що батьки немовляти до них не зверталися.

Тим не менш, 14 жовтня батьки зверталися у приймальне відділення Кременецької районної лікарні.

"Вони дійсно були в нас. Черговий педіатр оглянула дитину, зауважень не було серйозних, порадила міряти температуру три рази і звернутися наступного дня до їхнього сімейного лікаря, щоб сімейний призначив відповідні ліки.

Первинна ланка медицини повинна здійснювати нагляд за маленькими дітьми до року. Чому це не було зроблено не знаю", – розповів головний лікар установи Павло Кісіль.

Нагадаємо, у Києві від COVID-19 померла дівчинка, якій виповнився 21 день.

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