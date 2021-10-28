Ляшко пояснив, чому з'являються повідомлення про нестачу кисню для пацієнтів із COVID-19

25 жовтня лікарні Херсонщини та Чернігівщини заявляли про критичну нестачу кисню для хворих на COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, чому з’являються такі повідомлення, під час брифінгу 28 жовтня.

Він назвав кілька факторів, які впливають на складну ситуацію з киснем.

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Перший: зростання використання кисню через значно більшу його потребу для лікування пацієнтів з "Дельтою".

Фото: Depositphotos/Автор oneblink

За добу лікарні споживають 6 800 балонів і понад 330 тонн рідкого кисню.

У деяких лікарнях двохтонна ємність для рідкого кисню під час попередніх хвиль пандемії використовувалася впродовж 7-10 днів і лікарні потребували підвозу кисню раз на тиждень.

"Зараз цієї ємності вистачає на 1-2 дні. Тому і з’являються повідомлення у ЗМІ, що кисню вистачає на декілька днів", – розповів Ляшко.

Другий чинник – це регламентні роботи на потужностях 2 виробників кисню, які сумарно виробляють 130 тонн кисню.

"Регламентні роботи на одному заводі вже завершились, і сьогодні він починає відпускати кисень в мережу.

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На іншому ці роботи триватимуть до 1 листопада поточного року", – пояснив міністр.

Для покриття потреби в кисні для хворих на COVID-19 залучено 35 підприємств.

Ситуація з киснем непроста, але її можна владнати, запевняє Ляшко.

Міністр також наголошує: "Сьогодні синонім життя та свободи – це вакцинація".

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