Кількість госпіталізацій із COVID-19 зростає на 22% щотижня

Щотижня кількість госпіталізацій із COVID-19 збільшується на 22% через невакцинованих людей.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.
За останній тиждень із понад 33 тисяч хворих на COVID-19 лише 6% були вакциновані хоча б однією дозою, додав він.
За даними МОЗ, кожні 2-3 тижні кількість хворих на COVID-19 подвоюється. Однак темпи вакцинації за останній тиждень зросли у 2 рази.
"За сьогоднішню добу завдяки вакцинації було врятовано життя 230 людей. Суто фактор вакцинації за останні 4 місяці врятував 3072 життя українців", – зазначив міністр.
Наразі в Україні ліжка з киснем заповнені на 66%.
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У Донецькій та Запорізькій областях показник заповненості ліжок, які дозволяють проводити кисневу терапію, досягає вже 80%.
Нагадаємо, 94,2% госпіталізованих із COVID-19 за попередній тиждень не були вакциновані.
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