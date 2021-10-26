Кількість госпіталізацій із COVID-19 зростає на 22% щотижня

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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26 жовтня 2021

Щотижня кількість госпіталізацій із COVID-19 збільшується на 22% через невакцинованих людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.

За останній тиждень із понад 33 тисяч хворих на COVID-19 лише 6% були вакциновані хоча б однією дозою, додав він.

За даними МОЗ, кожні 2-3 тижні кількість хворих на COVID-19 подвоюється. Однак темпи вакцинації за останній тиждень зросли у 2 рази.

"За сьогоднішню добу завдяки вакцинації було врятовано життя 230 людей. Суто фактор вакцинації за останні 4 місяці врятував 3072 життя українців", – зазначив міністр.

Наразі в Україні ліжка з киснем заповнені на 66%.

Фото: depositphotos/Автор Wavebreakmedia

У Донецькій та Запорізькій областях показник заповненості ліжок, які дозволяють проводити кисневу терапію, досягає вже 80%

Нагадаємо, 94,2% госпіталізованих із COVID-19 за попередній тиждень не були вакциновані.

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