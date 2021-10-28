80% усіх госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів потребують кисню – МОЗ

80% усіх госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів залежні від кисню.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 28 жовтня.

Споживання кисню зросло у 5-6 разів на одного пацієнта, госпіталізованого з "Дельтою", заявив він.

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Зараз у 480 лікарнях, які надають медичну допомогу хворим із COVID-19, розгорнуто понад 70 тисяч ліжок для пацієнтів з COVID-19, з яких із киснем – понад 66 тисяч.

Фото: Depositphotos/Автор Wavebreakmedia

67% ліжок зайняті пацієнтами з підозрою або підтвердженим COVID-19. Водночас реальна зайнятість ліжок з киснем пацієнтами, які потребують кисневої терапії, складає 50%.

Однак міністр запевняє, що жоден пацієнт та жодна лікарня у країні не залишені без кисню.

"У певних лікарнях та регіонах є підвищений попит на кисень, але він контрольований", – говорить він.

У 46 із 480 лікарень, а це близько 10%, ліжка з киснем вже зайняті на 100%.

У 193 лікарнях (40% від усіх ковідних лікарень) ліжка з киснем зайняті на 75%.

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Решта закладів не мають критичного навантаження, запевняє Ляшко.

Нагадаємо, станом на 26 жовтня ліжка з киснем в Україні були заповнені на 66%.

Найвищий показник заповненості зафіксували у Донецькій та Запорізькій областях – 80%.

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