У вакцинованому Моршині немає госпіталізованих із COVID-19

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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26 жовтня 2021

У Моршині, який брав участь в експерименті з масовою вакцинацією населення, немає госпіталізованих із COVID-19.

Про це повідомив міський голова Моршина Руслан Ільницький у коментарі "Укрінформу"

Зараз у Моршині всього 22 людини мають COVID-19. 8 із них вакциновані, але жодна людина не перебуває в лікарні. 

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"Якщо влітку в нас не було жодної хворої людини, то з появою штаму "Дельта" маємо таку тенденцію. 

Але за увесь цей період жоден хворий не був госпіталізований. Хворіють в легкій і середній формі, тому лікуються вдома на самоізоляції", – розповів Ільницький.

Фото: Depositphotos/Автор DragosCondreaW

Станом на 26 жовтня 74% жителів Моршина отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, а 75% – повністю вакцинувалися.

Загалом у місті проживають 4 239 людей, 800 з яких – діти до 18 років.

Нагадаємо, навесні у Моршині одночасно вакцинували проти COVID-19 більшість дорослого населення в рамках пілотного проєкту МОЗ.

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У Моршині, де повністю вакцинували 66% дорослих, немає жодного хворого на COVID-19

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