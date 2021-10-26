У вакцинованому Моршині немає госпіталізованих із COVID-19

У Моршині, який брав участь в експерименті з масовою вакцинацією населення, немає госпіталізованих із COVID-19.

Про це повідомив міський голова Моршина Руслан Ільницький у коментарі "Укрінформу".

Зараз у Моршині всього 22 людини мають COVID-19. 8 із них вакциновані, але жодна людина не перебуває в лікарні.

"Якщо влітку в нас не було жодної хворої людини, то з появою штаму "Дельта" маємо таку тенденцію.

Але за увесь цей період жоден хворий не був госпіталізований. Хворіють в легкій і середній формі, тому лікуються вдома на самоізоляції", – розповів Ільницький.

Фото: Depositphotos/Автор DragosCondreaW

Станом на 26 жовтня 74% жителів Моршина отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, а 75% – повністю вакцинувалися.

Загалом у місті проживають 4 239 людей, 800 з яких – діти до 18 років.

Нагадаємо, навесні у Моршині одночасно вакцинували проти COVID-19 більшість дорослого населення в рамках пілотного проєкту МОЗ.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.