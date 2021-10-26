У вакцинованому Моршині немає госпіталізованих із COVID-19

У Моршині, який брав участь в експерименті з масовою вакцинацією населення, немає госпіталізованих із COVID-19.
Про це повідомив міський голова Моршина Руслан Ільницький у коментарі "Укрінформу".
Зараз у Моршині всього 22 людини мають COVID-19. 8 із них вакциновані, але жодна людина не перебуває в лікарні.
"Якщо влітку в нас не було жодної хворої людини, то з появою штаму "Дельта" маємо таку тенденцію.
Але за увесь цей період жоден хворий не був госпіталізований. Хворіють в легкій і середній формі, тому лікуються вдома на самоізоляції", – розповів Ільницький.
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Станом на 26 жовтня 74% жителів Моршина отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, а 75% – повністю вакцинувалися.
Загалом у місті проживають 4 239 людей, 800 з яких – діти до 18 років.
Нагадаємо, навесні у Моршині одночасно вакцинували проти COVID-19 більшість дорослого населення в рамках пілотного проєкту МОЗ.
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