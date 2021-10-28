Гінеколог із Малайзії заявив, що створив перший у світі унісекс-презерватив

Малайзійський гінеколог Джон Тан Інг Чинь створив, за його словами, перший у світі презерватив і для жінок, і для чоловіків, повідомляє Reuters.

"Це презерватив із клейкою оболонкою, який прикріплюється до піхви або пеніса, а також покриває сусідні зони для додаткового захисту", – розповів винахідник.

Оскільки клей наноситься лише на одну сторону презерватива, його можна вивернути та використовувати незалежно від вашої статі.

Wondaleaf Unisex Condom виготовлений з поліуретана, який використовують у пов’язках для ран, тому він тонкий і гнучкий, але міцний і водонепроникний, пояснює Тан.

Фото: Reuters

"Одягнувши презерватив, ви не відчуєте, що він там", – запевняє він.

Винахідник сподівається, що презерватив Wondaleaf Unisex Condom дозволить людям краще контролювати своє сексуальне здоров’я, незалежно від їхньої статі чи сексуальної орієнтації.

Кожна коробка Wondaleaf містить два презервативи і коштуватиме 14,99 малазійських рингітів (близько 95 гривень).

Водночас середня ціна за 10 презервативів у Малайзії становить 20-40 рингітів (127-253 гривні).

Презерватив уже пройшов кілька етапів клінічних випробувань, тож його можна буде придбати з грудня 2021 року.

"Я сподіваюся, що з часом це стане важливим доповненням до багатьох методів контрацепції, які використовуються для запобігання небажаної вагітності та захворювань, що передаються статевим шляхом", – сказав Тан Інг Чинь.

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