Гей, а не гомосексуаліст: в Україні з'явився довідник, який вчить толерантності

В Україні з'явився "Довідник безбар’єрності" – посібник з коректної та толерантної термінології щодо певних людей та груп.

Презентацію його електронної версії провела перша леді України Олена Зеленська.

У довіднику можна дізнатися, як коректно називати людей різних національностей, людей з хворобами, представників ЛГБТ тощо. Наприклад, "гей", а не "гомосексуаліст", "ром", а не "циган".

В безбар’єрній мові не може бути слів чи фраз, які когось дискримінують, зазначила дружина президента на заході.

"Один з важливих елементів безбар’єрності – безбар’єрна мова. Це мова, у якій немає слів чи фраз, що демонструють упереджене, стереотипне або дискримінаційне ставлення до певних людей чи груп", – розповіла Зеленська.

Над довідником працювали правозахисники, психологи, батьки, які виховують дітей з інвалідністю, українські та міжнародні експерти.

У довіднику можна знайти поради щодо спілкування.

Наприклад, користувачам радять використовувати медичні діагнози лише в прямому значенні. Зокрема, не засмічувати мову такими словами, як "дебіл", "імбецил", "прокажений" або "чумний".

Рекомендують вживати нейтральну термінологію. Наприклад, замість "жертва домашнього насильства" писати та казати "постраждала від домашнього насильства".

Також пропонують активно користуватися фемінітивами.

У словнику вказують, як правильно називати певні групи людей та пояснюють чому.

Наприклад, правильно казати: людина, яка хворіє на рак або має рак, людина, яка має онкологічне захворювання, людина з онкологічним захворюванням, ллюдина, у якої (і уточнюємо діагноз).

Неправильно: людина, що хворіє на онкологію, онкохворий, раковохворий, метастазник.

Скріншот з Довідника безбар’єрності

Правильно: ром, єврей, темношкірий чоловік, вірменин, грузин, азербайджанець та азієць.

Неправильно: циган, жид, негр, косоокий та хач.

Скріншот з Довідника безбар’єрності

Правильно: гей, або гомосексуал.

Неправильно: голубий та гомосексуаліст.

Скріншот з Довідника безбар’єрності

"Тут не тільки вказано, що правильно говорити "людина з інвалідністю", "ром", "людина, яка живе з ВІЛ" тощо, а й сам підхід у спілкуванні. Спочатку ми бачимо людину, а потім її інші ознаки – колір шкіри, стать, вік, наявність/відсутність інвалідності", – розповіла "Українській правді. Життя" журналістка, експертка з недискримінації Центру прав людини ZMINA Ірина Виртосу.

За словами Виртосу, цей довідник рекомендований не тільки журналістам, а й широкому загалу користувачів.

Він може бути корисним представникам сфери обслуговування, бізнесу, медикам, освітянам та й просто у приватному спілкуванні. Довідник також будуть рекомендувати держслужбовцям.

"Це тільки один із кроків для інклюзивності , але це справді гарний крок", – сказала експертка.

Як повідомляють автори довідника, сайт – проект з відкритим кодом, доступний для використання та цитування, який також можна доповнювати та модифікувати.

На заході анонсували вихід друкованої версії "Довідника безбар’єрності" з елементами шрифту Брайля. Він запланований на березень 2022 року.

"У комунікації приховано набагато більше сенсів, ніж нам здається. Цей довідник допоможе розкрити нові, додаткові смисли, коли в центрі уваги – людина. І це стане першим кроком у формуванні нової етики спілкування", – додала Олена Зеленська.

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