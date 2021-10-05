Як освітян вакцинують проти COVID-19 та розпочинають навчальний рік у різних країнах

Освітяни є пріоритетною групою вакцинації проти COVID-19 у багатьох країнах світу, зокрема і в Україні.

Вчителів та викладачів вакцинували після медиків, людей літнього віку та осіб із супутніми захворюваннями, адже педагоги є однією найбільш контактних професійних груп: вони щодня спілкуються з десятками або й сотнями людей.

Від здоров’я вчителів також залежить і безпека дітей, частина яких не може вакцинуватись проти COVID-19.

В Україні всього вакциновано принаймні першою дозою 70% працівників сфери освіти, двома – 46% (станом на 30.09 ).

А, наприклад, в США, Італії, Франції та Іспанії – 90%.

Про організацію процесу вакцинації від COVID-19 у цих країнах, чи є щеплення обов’язковим та яких ще заходів безпеки мають дотримуватись педагоги й учні закладів освіти у 2021/2022 навчальному році – читайте у матеріалі.

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Сполучені Штати Америки

За даними Білого Дому, в США вакциновано вже понад 90% працівників сфери освіти.

У більшості штатів вакцинація не є обов’язковою. Проте після фінального погодження у серпні 2021 року не лише для екстреного, а й для планового використання вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech Управлінням з продовольства і медикаментів США (FDA), деякі штати чи окремі міста зробили вакцинацію проти COVID-19 обов’язковою умовою для роботи вчителем.

Вакцинація в США, як і в Україні, є повністю безоплатною для всіх громадян.

Вчителі у США не мають слідувати спеціальному алгоритму вакцинації, а можуть отримати щеплення на загальних засадах, знайшовши найближчий пункт вакцинації. Такі пункти бувають у лікарнях, офісах сімейних лікарів, аптеках тощо.

Із початком нового навчального року в американських школах можуть відкриватись пункти вакцинації.

Оскільки вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech є схваленою в США для використання для всіх дітей від 12 років, то пункти щеплень у школах будуть ефективним і доступним способом захисту спільноти проти COVID-19.

Вакцинуватись у таких тимчасових клініках можуть і батьки чи опікуни школярів, інші члени їхніх сімей, педагоги та персонал закладів освіти. Це не нова практика: в США і раніше так вакцинували дітей від різних захворювань.

Тому пункти у школах можуть додатково використовувати для планових щеплень тих школярів, які пропустили вакцинацію через пандемію чи щорічної вакцинації проти грипу.

З-поміж штатів і міст з обов’язковою вакцинацією проти COVID-19 для вчителів – Нью-Йорк, Вашингтон, Каліфорнія, Лос-Анджелес і Чикаго. Нью-Йорк вимагає від усіх 148 тис. вчителів та персоналу державних шкіл, щоби вони зробили щеплення слідом за медичними працівниками і державними службовцями.

Система державних шкіл Нью-Йорка є найбільшою в країні, у якій навчається більше мільйона учнів у майже 1900 школах.

Нововведення не дозволяють шкільному персоналу і педагогам Нью-Йорка подавати негативні результати тесту на коронавірус замість вакцинації.

Найбільша профспілка вчителів США оголосила про підтримку вакцинації або тестування для педагогів.

"Зрозуміло, що вакцинація тих, хто має на це право, є одним з найефективніших засобів захисту шкіл", – заявила Беккі Прингл, президентка Національної асоціації освіти.

Незалежно від того, чи є вакцинація обов’язковою для педагогів у певних штатах, у всіх закладах освіти від дитсадків до старшої школи залишається в силі рекомендація Центрів з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) щодо носіння маски людьми віком від 2 років.

На додаток до цього CDC рекомендує школам за можливості підтримувати принаймні 1 метр фізичної відстані між учнями в класах, вентиляцію приміщень, спонукати до миття рук та дотримання респіраторного етикету, самоізоляцію в разі симптомів хвороби.

Італія

В Італії також уже вакциновано проти COVID-19 пона 90% працівників шкіл. Час та черговість вакцинації для різних груп людей різнилась в кожному регіоні країни, проте вчителі були і залишаються в пріоритеті всюди.

Наприклад, у Ломбардії на другому з чотирьох етапів вакцинації пріоритет надавався педагогам та шкільному персоналу.

Зареєструватись на щеплення освітяни можуть так само, як і всі інші громадяни Італії: онлайн або у свого сімейного лікаря. Широко інформацію про це розповсюджували безпосередньо у школах, коли щеплених освітян ще було замало.

Вакцинують проти COVID-19 традиційно в лікарнях та інших медичних установах.

Додатково до цього у всій країні розгорнули центри щеплень на спортивних об’єктах, в університетах, у виставкових центрах та на ярмарках. Загалом в Італії 65% населення старших 12 років повністю вакциновані.

Вакцинація освітян в Італії не є обов’язковою, проте для роботи у школі вчителі мають довести, що мають імунітет проти коронавірусу.

Працівники закладів освіти повинні пред’являти спеціальний сертифікат, який доводить один із трьох можливих варіантів: педагог отримав принаймні одну дозу вакцини, негативний тест на ковід або нещодавно одужав від коронавірусної хвороби.

Вчителі не зможуть працювати без такого сертифікату, і після п’яти днів відсутності їм не платитимуть зарплату.

Крім цього, багато заходів безпеки, які діяли раніше, будуть в силі і в 2021/2022 навчальному році.

З-поміж них: маски для всіх віком старше 6 років, черговість входу та виходу класів, самоізоляція для дітей із класів з випадками коронавірусу, а також навчання онлайн, залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

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Франція

У Франції немає обов’язкової вакцинації для освітян, проте майже 80% педагогів уже вакциновані двома дозами, а ще приблизно 10% чекають на друге щеплення зараз.

40,5 % французьких підлітків віком від 12 до 17 років були повністю вакциновані, а ще 20% – частково щеплені станом на початок 2021/2022 навчального року.

Вакцинація у Франції ще з початку літа є доступною для всіх категорій громадян, проте наприкінці весни саме освітяни були пріоритетною групою для щеплення від COVID-19.

Педагоги там вакцинуються за загальним алгоритмом: реєструються онлайн, у спеціальних медичних програмах телефоном, через сімейного лікаря чи в аптеці та приходять у призначений час до пункту щеплення.

Міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланке заявив, що школи мають бути доступними для всіх, тож сертифікат про вакцинацію вимагати ні в педагогів, ні в учнів не будуть. Але заходи безпеки у школах триватимуть.

У Франції, як і в Україні, існує 4 рівні епідемічної небезпеки: зелений, жовтий, помаранчевий і червоний.

Навчальний рік у школах розпочався на жовтому рівні – це означає особисте навчання з повними класами та обов’язкове носіння маски приміщенні для всіх, хто старше 6 років. Також зараз дозволено займатися спортом у приміщенні без масок, але із соціальним дистанціюванням, а контактні види спорту заборонені.

Із нового навчального року безпосередньо в школах Франції також буде доступна вакцинація для дітей старших 12 років, а також для педагогів і персоналу закладів освіти.

Іспанія

За словами міністерки освіти Іспанії Пілар Алегрії, в країні вакциновано вже майже всіх освітян.

Вакцинація там є добровільною і для роботи від вчителів не вимагають сертифікату про вакцинацію. Загалом Іспанія є одним зі світових лідерів з вакцинації: щеплено вже 70% з 47 мільйонів жителів.

У різних регіонах Іспанії черговість вакцинації різнилась, але всюди педагоги були в пріоритеті. Наприклад, в Каталонії вчителів почали вакцинувати майже одразу – разом із поліцейськими, військовими та пожежниками.

Загалом же вчителі, як і всі інші громадяни, можуть записатись на вакцинацію онлайн чи телефоном та відвідати найближчий пункт щеплення. Вчителям також приходили СМС-сповіщення про нагоду вакцинуватись. А віднедавна в Іспанії з’явилась і можливість щепитись без попереднього запису в деяких центрах вакцинації.

На початку навчального року в Іспанії 75% підлітків віком від 12 років вже отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

Цей факт разом із високим рівнем вакцинації серед освітян дозволяє країні повернутись до повноцінного навчання у класі. Минулоріч у класі могло навчатись до 20 дітей, а тепер класи знову матимуть повноцінну наповнюваність у 25-30 школярів.

Тим не менше, деякі правила безпеки все ж залишаться в силі. Діти в дитячих садах та початкових школах і надалі навчатимуть в так званих "бульбашках".

Це означає, що вони не спілкуватимуться із дітьми з інших груп та класів в коридорі чи на ігровому майданчику, проте всередині "бульбашки" їм не потрібно дотримуватись дистанції.

У школах будуть і надалі використовувати маски для учнів віком від 6 років, а також буде встановлено чіткий час, коли певні класи можуть входити до школи та виходити з неї чи мати перерву. У пріоритеті залишиться і правильна вентиляція класів, заходи особистої гігієни, дезінфекція поверхонь.

А що в Україні?

В Україні ж щеплено принаймні однією дозою 70% освітян. Двома – 46%. Працівники сфери освіти можуть записатись на щеплення за спеціальним алгоритмом через керівника закладу або ж самостійно відвідати пункт чи центр вакцинації. Детальний перелік пунктів і центрів – на list.covid19.gov.ua.

23 вересня Україна перейшла до жовтого рівня епідемічної небезпеки. Тепер працюватимуть лише ті заклади освіти, в яких більш ніж 80% співробітників мають жовтий або зелений COVID-сертифікат: принаймні 1 дозу вакцини, негативний результат ПЛР-тесту, що діє 72 години чи підтвердження одужання від ковіду.

Заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади освіти та початкові класи не припинятимуть освітній процес, незалежно від рівня епідемічної небезпеки. З-поміж правил для шкіл в Україні цьогоріч і використання масок персоналом закладів освіти протягом всього часу, а також учнями старшими за 12 років під час переміщення школою.

Нещодавно МОЗ затвердило наказ про обов'язкову вакцинацію вчителів.

Нещеплених роботодавці повинні відсторонювати від роботи.

ВООЗ та ЮНІСЕФ закликають школи залишатися відкритими та зробити їх більш безпечними як для педагогів, так і для дітей, щоби мінімізувати передачу вірусу.

Ці заходи безпеки включають вакцинацію вчителів та інших працівників шкіл, забезпечення вентиляції, дистанціювання, тестування та самоізоляцію в разі симптомів хвороби.

Важливо також захистити і дітей віком від 12 років, які мають супутні захворювання, що можуть спричинити важкий перебіг ковіду. Міністерство охорони здоров'я України рекомендує щепити цих дітей вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Тамара Береговська, Комунікаційний центр вакцинації від COVID-19, спеціально для УП. Життя

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