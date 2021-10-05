Директор київської школи судиться з Кабміном через примусову вакцинацію вчителів

Директор київської школи подав позов до суду, в якому вимагає скасувати онлайн-навчання для шкіл з недостатньо вакцинованими педагогічними колективами.

Позивач просить скасувати постанову Кабінету міністрів України № 1236 про карантинні заходи, в частині, що стосується відвідування навчальних закладів здобувачами освіти, йдеться на сайті Окружного адміністративного суду столиці.

Йдеться про норму, якою встановлюється, що в разі "жовтого" рівня епідемічної небезпеки дітям буде дозволено відвідувати заклади освіти, в яких працює не менше 80% вакцинованих працівників, а в разі встановлення "червоного" рівня – 100%.

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Позивач, директор київської школи № 210 Дмитро Ламза звернувся до суду напередодні Дня вчителя.

Фото: BrunoWeltmannDepositphotos

Він вважає, що положення оскаржуваної постанови є дискримінаційними по відношенню до працівників освіти.

Ламза говорить, що особисто підтримує вакцинацію, але є противником будь-якого примушення.

"Досить терпіти, час захищатися. Чому все зіштовхують на нашу професію? Весь негатив на нас! Я особисто – за вакцинацію, але проти примусової. Ми – вільні люди і живемо в вільній країні. Нам не треба, щоб нас принужували", – заявив він.

Тим часом, петиція про кримінальну відповідальність за примушування до вакцинації, яка була оприлюднена на сайті президента 12 серпня, вже набрала необхідну кількість голосів для її розгляду.

Автори петиції вимагають карати позбавленням волі на строк 3-5 років тих, хто примушує людей вакцинуватися, погрожуючи звільненням чи недопуском до роботи.

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