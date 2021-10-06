Чи потрібно носити маску вакцинованим проти COVID-19? Пояснює МОЗ

Маска – основний спосіб уникнути інфікування COVID-19.
Міністерство охорони здоров’я пояснило, чи потрібно вакцинованим людям носити маски.
"Незалежно від того, пройшла людина повний курс щеплення проти COVID-19 чи перехворіла, захисні маски зобов’язані носити всі без винятку", – йдеться у повідомленні.
МОЗ особливо рекомендує робити це:
- медичним працівникам,
- тим, хто має симптоми респіраторного захворювання або позитивний результат на COVID-19,
- особам з груп ризику тяжкого перебігу захворювання,
- тим, хто перебуває у громадських місцях і натовпах,
- тим, хто перебуває разом із хворими.
|Фото: kegfire/Depositphotos
Чому потрібно носити маски
- Маски захищають здорових людей від інфікованих.
"Використання маски – це турбота не лише про себе, а й про тих, кого ненароком можна інфікувати коронавірусною хворобою", – наголошують у міністерстві.
- Наразі в Україні не йдеться про колективний захист від COVID-19, тому ризик заразитися залишається.
- Вакцинація у поєднанні з використанням медичної маски дозволяє максимізувати захист від нових, більш небезпечних штамів COVID-19. Це рекомендує Центр з контролю та профілактики захворювань в США.
Зокрема, у США носіння маски для вакцинованих обов’язкове у літаках, автобусах, поїздах та іншому транспорті, а також в аеропортах і на автостанціях.
При цьому, ті, хто подорожує, не зобов’язані носити маску у відкритих місцях, наприклад на другому поверсі автобусу без даху.
Нагадаємо, науковці дослідили маски під мікроскопом та визначили, які з них найкраще захищають від COVID-19.
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