Коли потрібна госпіталізація при COVID-19? Роз’яснення МОЗ

Біль, важкість дихання, низька сатурація можуть свідчити про тяжкий перебіг хвороби.

Які ще симптоми вказують на необхідність госпіталізації, пояснили у Міністерстві охорони здоров’я.

"Коронавірусна хвороба COVID-19 може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та тяжкий. Наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих", – йдеться у повідомленні МОЗ.

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Пацієнту може знадобитись госпіталізація при таких симптомах:

біль у грудній клітці,

важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності,

сатурація з рівнем кисню в крові менше 92% (для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр),

(для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр), порушення свідомості,

інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.

Фото: alessandroguerr/Depositphotos

Рішення щодо госпіталізації ухвалює лікар на основі проведеного обстеження.

Однак пацієнту все одно важливо консультуватися із сімейним лікарем, наголошують у МОЗ.

Саме він може надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

Нагадаємо, науковці визначили ефективність різних вакцин проти COVID-19 у запобіганні госпіталізації та тяжкому перебігу хвороби.

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