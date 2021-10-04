Коли потрібна госпіталізація при COVID-19? Роз’яснення МОЗ

Біль, важкість дихання, низька сатурація можуть свідчити про тяжкий перебіг хвороби.
Які ще симптоми вказують на необхідність госпіталізації, пояснили у Міністерстві охорони здоров’я.
"Коронавірусна хвороба COVID-19 може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та тяжкий. Наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих", – йдеться у повідомленні МОЗ.
Пацієнту може знадобитись госпіталізація при таких симптомах:
- біль у грудній клітці,
- важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності,
- сатурація з рівнем кисню в крові менше 92% (для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр),
- порушення свідомості,
- інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.
|Фото: alessandroguerr/Depositphotos
Рішення щодо госпіталізації ухвалює лікар на основі проведеного обстеження.
Однак пацієнту все одно важливо консультуватися із сімейним лікарем, наголошують у МОЗ.
Саме він може надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.
Нагадаємо, науковці визначили ефективність різних вакцин проти COVID-19 у запобіганні госпіталізації та тяжкому перебігу хвороби.
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