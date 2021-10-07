Що таке паліативна допомога та як отримати її безоплатно. Пояснення НСЗУ

Паліативна допомога – це медичні, психологічні і побутові послуги, які допомагають полегшити життя людям із важким діагнозом.

Щоб отримати її безкоштовно, треба звернутися до свого лікаря за електронним направленням, пояснює Національна служба здоров’я України.

Після цього пацієнт може отримати безоплатні послуги в будь-якій лікарні, яка підписала договір з НСЗУ.

Реклама:

"Паліативна допомога – це не просто знеболення, а повноцінний вид медичної допомоги, який включає спостереження за пацієнтом, турботу про його психологічний стан, правильне харчування, необхідні аналізи та обстеження, реабілітацію, – пояснюють у НСЗУ.

Пацієнт може отримати паліативні послуги у стаціонарі або викликати мобільну бригаду.

У цей процес має бути залучений сімейний лікар – він оцінює потребу в паліативній допомозі і видає направлення.

У пакет безкоштовних стаціонарних послуг входить:

лікування больового синдрому,

розміщення в одно- або двомісних палатах,

цілодобовий нагляд,

необхідні лабораторні дослідження: аналізи крові, сечі, копрограма, бактеріологічні та інші дослідження,

інструментальні дослідження: електрокардіографія, узд, рентгенологія та інші за потреби,

знеболення на всіх етапах діагностики та лікування,

киснева терапія та респіраторна підтримка,

харчування, зокрема лікувальне,

колісні крісла, ходунки, палиці, милиці,

фізична терапія, медична реабілітація, психологічна та психічна адаптація.

Паліативні мобільні бригади надають майже всі ті самі послуги вдома у пацієнта, крім тих, для яких потрібна безпосередня присутність у лікарні.

Такі заклади повинні мати цілодобовий контактний номер для своїх пацієнтів.

Реклама:

Мобільна паліативна бригада контактує з пацієнтом не менше, ніж один раз на тиждень – це може бути як безпосередній візит, так і дистанційне спілкування.

У 2021 році 733 медичні заклади підписали з Національною службою здоров’я України договори про надання паліативної допомоги.

Зокрема 606 закладів надають таку допомогу стаціонарно, ще 486 – мають мобільні бригади, які виїжджають до пацієнтів додому.

Найбільше закладів, які безоплатно надають паліативну допомогу, працюють у Львівській області – 51. У Дніпропетровській області їх 47, а у Хмельницькій – 37.

Однак паліативна допомога доступна не лише у великих містах, запевняють у НСЗУ.

Наприклад, серед закладів, які підписали договір про паліативні пакети, є лікарні у Красногорівці та Авдіївці Донецької області, Станиці Луганської і Петропавлівки Луганської області, смт Путила Чернівецької області.

Загалом протягом 2020 та 2021 років НСЗУ виділила на паліативні пакети понад 1,5 мільярдів гривень.

Нагадаємо, ми розповідали про 3 ознаки, що ваші літні родичі потребують допомоги доглядальника.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.