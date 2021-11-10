78% українців уклали декларацію із сімейними лікарями – МОЗ

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
1317
10 листопада 2021

78% українців, понад 32 мільйони громадян, уклали декларацію з лікарями, які надають первинну медичну допомогу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 10 листопада.

Лише за останні 3 місяці мільйон українців вперше обрали лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Найвищий відсоток пацієнтів із деклараціями у Київській області – понад 95%

Фото: Depositphotos/Автор racorn

У Хмельницькій області – понад 91%, у Львівській – понад 90%.

"Сьогодні ми маємо можливість відслідковувати кількість вакцинованих, серед тих, хто підписав декларацію із сімейним лікарем. 

Відповідні дані відображаються на дашборді Національної служби здоров’я. 

Таким чином ми відразу бачимо, чи працює певний лікар із своїми декларантами та чи запрошує на щеплення", – зазначив міністр.

Нагадаємо, наявність декларації із сімейним лікарем не є обов'язковою умовою для вакцинації проти COVID-19.

Вас також може зацікавити:

Сімейні лікарі можуть супроводжувати лікування пацієнтів з ВІЛ – Ляшко

Як отримати вакцинацію проти COVID-19 без сімейного лікаря. Пояснення МОЗ

То ходять гроші за пацієнтом чи ні? Що відбувається із сімейною медициною насправді

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 5081
Здоров'я

Чим ми повільніші, тим "розумніший" вірус. Це перегони, і питання – хто виграє. Інтерв’ю з главою ВООЗ в Україні

Наталiя Бушковська
 21900
ЗАПИТАЙ ЖИТТЯ

Електрична зубна щітка стирає емаль? Що треба знати про чищення зубів для дорослих і дітей

Олена Барсукова
 9214
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: "Дім Gucci" Рідлі Скотта, призери Канн та "Санденсу" і ще 3 фільми листопада

Олександр Гусев