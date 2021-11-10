78% українців уклали декларацію із сімейними лікарями – МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 листопада 2021

78% українців, понад 32 мільйони громадян, уклали декларацію з лікарями, які надають первинну медичну допомогу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 10 листопада.

Лише за останні 3 місяці мільйон українців вперше обрали лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

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Найвищий відсоток пацієнтів із деклараціями у Київській області – понад 95%

Фото: Depositphotos/Автор racorn

У Хмельницькій області – понад 91%, у Львівській – понад 90%.

"Сьогодні ми маємо можливість відслідковувати кількість вакцинованих, серед тих, хто підписав декларацію із сімейним лікарем. 

Відповідні дані відображаються на дашборді Національної служби здоров’я. 

Таким чином ми відразу бачимо, чи працює певний лікар із своїми декларантами та чи запрошує на щеплення", – зазначив міністр.

Нагадаємо, наявність декларації із сімейним лікарем не є обов'язковою умовою для вакцинації проти COVID-19.

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