МОЗ показало, як має виглядати довідка з протипоказаннями до COVID-вакцинації

Міністерство охорони здоров’я України затвердило форму довідки, яку видаватимуть пацієнтам з тимчасовими або постійними протипоказаннями до COVID-вакцинації.

Форму повинен заповнювати лікар на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта з урахуванням інструкцій до застосування вакцин, повідомляють у МОЗ.

Відповідну форму № 028-1/о та інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом МОЗ № 2394 від 2 листопада 2021 року.

У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації проти COVID-19 має бути обов’язково вказаний термін дії цих протипоказань.

Форма № 028-1/о

Протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або лікуючий лікар та надати відповідний висновок про тимчасове чи постійне протипоказання.

Раніше МОЗ опублікувало список протипоказань до COVID-вакцинації та роз’яснення, що вакцинація проти COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках.

Додаток

Нагадаємо, що абсолютним протипоказанням може бути лише важка алергічна реакція (анафілаксія) на одну з вакцин.

Крім того, існують протипоказання до введення окремих вакцин, зокрема вакцина CoronaVac протипоказана вагітним.

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