Кількість госпіталізацій з COVID-19 зменшилась на 13% – МОЗ

До лікарень госпіталізують на 7% менше пацієнтів з COVID-19, ніж виписують.

Загалом кількість госпіталізацій з COVID-19 в Україні зменшилась на 13% за останній тиждень, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 15 листопада.

"Вперше за останні 3 місяці середньодобова кількість "виписок" з лікарень перевищила кількість госпіталізацій", – заявив він.

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Кількість випадків COVID-19, порівняно з минулим тижнем, також зменшилася на 6%.

Фото: Depositphotos/Автор Deliris

"Стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України. Проте це ще не перемога над вірусом", – наголошує міністр.

Нагадаємо, за минулий тиждень було зроблено 1,6 млн щеплень проти COVID-19.

Одну дозу вакцини вже отримали 39,4% українців, а повністю вакцинувалися – 28% українців.

Найбільше вакцинованих принаймні однією дозою у Києві – 61%.

У Київській області – майже 50%, а у Полтавській – 46%.

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За минулий тиждень найбільше щеплень провели у Києві, а також Київській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Водночас найгірші показники вакцинації у Закарпатській, Чернівецькій, Донецькій та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, люди віком 60+ найкраще вакцинуються у Києві – 60%, та у Львівській області – майже 51%.

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