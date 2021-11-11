Лише третина українців віком 60+ вакцинувалася проти COVID-19

В Україні 32% людей віком від 60 років щепилися проти COVID-19.

Найбільше вакцинованих старшого віку у Києві – 60%, та у Львівській області – майже 51%.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 11 листопада.

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Причому, найкраще у цій віковій групі вакцинуються люди віком від 60 до 69 років, заявив міністр.

41% із них отримали щеплення хоча б однією дозою.

У Києві і Львівській області показник вакцинованих у цій віковій групі уже сягнув 80%.

Фото: Depositphotos/Автор aletia

У Полтавській та Херсонській області вакцинувалася половина представників цієї вікової групи.

Загалом 20 млн українців вже отримали щеплення проти COVID-19.

Перші 10 млн щеплень зробили протягом 7 місяців, а наступну половину – за 2 місяці.

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Понад 34% українців віком від 18 років отримали хоча б одну дозу вакцини

Однак цього ще недостатньо для подолання пандемії, каже Віктор Ляшко.

"Лінію захисту сьогодні тримають наші медики. Наше завдання – стати їхніми волонтерами та переконати хоча б своє оточення вакцинуватися", – наголошує він.

Нагадаємо, 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні – люди віком від 60 років.

Тобто 8 із 10 людей, які помирають від COVID-19, це літні люди.

Саме вони є пріоритетною категорією для вакцинації проти COVID-19, адже мають вищий ризик бути госпіталізованими або померти внаслідок ускладнень.

Зокрема, у людей віком 65-74 роки ймовірність потрапити до лікарні у 6 разів більша, а померти – у 95 разів.

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