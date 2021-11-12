Споживання кисню у лікарнях зросло у 5-6 разів. МОЗ

Наразі в Україні один хворий на COVID-19 споживає у 5-6 разів більше кисню, ніж це було навесні. Це пов’язано з тим, що через штам "Дельта" потреби хворих у кисні зростають.

Зокрема, якщо 11 жовтня 2021 року добова кількість спожитого рідкого кисню становила 279 тонн, то вже 7 листопада – 378 тонн за добу. Це на 100 тонн більше, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Таким чином, добове споживання балонів із газоподібним киснем зросло майже вдвічі, а загальне виробництво профільними підприємствами кисню складає близько 400 тонн за добу.

"19 жовтня по всій Україні спожили 6 841 балон, а вже 7 листопада – 11 594 балони. При цьому середній лікарні, яка приймає хворих на COVID-19, одного балону газоподібного кисню вистачає на 15–30 хвилин роботи", – повідомляють у відомстві.

11.10 добова кількість спожитого рідкого кисню становила 279 тонн, то вже 7.11 – 378 тонн за добу

У МОЗ запевняють, що наразі їм вдалось перекрити критичну потребу у кисні, яка сталась через регламентні роботи у двох найбільших виробників.

"Наразі кожен медичний заклад забезпечений киснем", – кажуть у МОЗ.

Нагадаємо, 25 жовтня лікарні Херсонщини та Чернігівщини заявляли про критичну нестачу кисню для хворих на COVID-19.

За даними МОЗ, 80% усіх госпіталізованих з коронавірусною хворобою пацієнтів залежні від кисню.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україна почала закуповувати кисень в Польщі.

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