Вакцинація проти COVID-19 може стати обов’язковою для медиків. Для кого ще?

Міністерство охорони здоров’я пропонує розширити перелік професій, для яких вакцинація проти COVID-19 стане обов’язковою.

Зокрема, це стосується працівників закладів охорони здоров’я.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 11 листопада.

"Міністерство охорони здоров’я направляє на громадське обговорення та погодження з іншими міністерствами наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов’язковою", – заявив він.

Зокрема, вакцинація буде обов’язковою для працівників:

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;

органів місцевого самоврядування;

підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.

Фото: Depositphotos/Автор Deliris

Нагадаємо, раніше вакцинацію проти COVID-19 зробили обов’язковою для освітян і працівників місцевих органів.

Невакцинованих працівників закладів освіти почали відсторонювати від роботи 8 листопада.

9 листопада у МОЗ розширили цей перелік професій і зобов’язали щепитися працівників:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

державних підприємств, установ та організацій.

За умови відсутності щеплення їх почнуть відсторонювати від роботи з грудня 2021 року.

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