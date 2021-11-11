Вакцинація проти COVID-19 може стати обов’язковою для медиків. Для кого ще?

Міністерство охорони здоров’я пропонує розширити перелік професій, для яких вакцинація проти COVID-19 стане обов’язковою.

Зокрема, це стосується працівників закладів охорони здоров’я.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 11 листопада.

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"Міністерство охорони здоров’я направляє на громадське обговорення та погодження з іншими міністерствами наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов’язковою", – заявив він.

Зокрема, вакцинація буде обов’язковою для працівників:

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;

органів місцевого самоврядування;

підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.

Фото: Depositphotos/Автор Deliris

Нагадаємо, раніше вакцинацію проти COVID-19 зробили обов’язковою для освітян і працівників місцевих органів.

Невакцинованих працівників закладів освіти почали відсторонювати від роботи 8 листопада.

9 листопада у МОЗ розширили цей перелік професій і зобов’язали щепитися працівників:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

державних підприємств, установ та організацій.

За умови відсутності щеплення їх почнуть відсторонювати від роботи з грудня 2021 року.

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