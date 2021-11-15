У Миколаєві відкриють пункти для вакцинації дітей проти COVID-19

У Миколаєві дітей віком 12+ щепитимуть проти COVID-19 в окремих пунктах вакцинації на базі дитячої лікарні.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у Facebook.

"Для дітей ми плануємо відкрити окремі три пункти вакцинації на базі поліклінічних відділень міської дитячої лікарні №2. Відповідні документи вже подали до МОЗ", – написав він.

Наразі щеплення вже отримали 633 дитини – 2,2% від усіх мешканців міста у віці 12-18 років.

Фото: Depositphotos/Автор lacheev

Серед дорослих жителів Миколаєва першою дозою вакцинувалися понад 43 тисячі людей.

Повний курс вакцинації пройшли понад 120 тисяч містян.

Раніше в Україні рекомендували щепити дітей 12-17 років проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Нагадаємо, у Helsi відповіли на поширені запитання щодо вакцинації дітей та підлітків проти COVID-19.

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