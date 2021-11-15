У Миколаєві відкриють пункти для вакцинації дітей проти COVID-19

У Миколаєві дітей віком 12+ щепитимуть проти COVID-19 в окремих пунктах вакцинації на базі дитячої лікарні.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у Facebook.
"Для дітей ми плануємо відкрити окремі три пункти вакцинації на базі поліклінічних відділень міської дитячої лікарні №2. Відповідні документи вже подали до МОЗ", – написав він.
Наразі щеплення вже отримали 633 дитини – 2,2% від усіх мешканців міста у віці 12-18 років.
|Фото: Depositphotos/Автор lacheev
Серед дорослих жителів Миколаєва першою дозою вакцинувалися понад 43 тисячі людей.
Повний курс вакцинації пройшли понад 120 тисяч містян.
Раніше в Україні рекомендували щепити дітей 12-17 років проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Нагадаємо, у Helsi відповіли на поширені запитання щодо вакцинації дітей та підлітків проти COVID-19.
Вас також може зацікавити:
Як, коли і де вакцинувати дитину проти COVID-19? Пояснює Helsi
МОЗ запускає нові COVID-сертифікати: про одужання та дитячий
В Індонезії дозволили щепити проти COVID-19 дітей 6-11 років вакциною Sinovac
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.