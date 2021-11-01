В Індонезії дозволили щепити проти COVID-19 дітей 6-11 років вакциною Sinovac

Індонезія схвалила вакцину Sinovac проти COVID-19 для дітей у віці 6-11 років.

Про це повідомило агентство країни з харчових продуктів і ліків, пише Reuters.

"Схвалення було приємною новиною. Ми впевнені, що вакцинація дітей є невідкладною справою, особливо зараз, коли розпочалося очне навчання", – каже керівник агентства Пенні К. Лукіто.

Раніше в Індонезії, де наявні понад 200 мільйонів доз китайської вакцини, щепили всі категорії населення, зокрема дітей від 12 років.

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І хоча, за даними місцевого міністерства охорони здоров’я, випадки COVID-19 серед школярів "відносно низькі", вакцинація дітей 6-11 років може розпочатися на початку наступного року.

За даними уряду, в країні 13% випадків COVID-19 – це зараження дітей віком від 0 до 18 років.

Чилі та Камбоджа також схвалили вакцину Sinovac для дітей молодшого віку.

У липні Індонезія була епіцентром COVID-19 в Азії, а варіант "Дельта" спричинив зростання кількості інфекцій і смертей, хоча обидва показники різко впали.

Індонезія вакцинувала близько 27% свого населення, яке складає 270 мільйонів.

Нагадаємо, що в США дітей у віці від 5 до 11 років, ймовірно, почнуть вакцинувати проти COVID-19 у першій половині листопада. Вакцина Pfizer же використовується у США для дітей віком від 12 до 17 років.

В Україні Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинувати дітей від 12 років при наявності всіх рутинних щеплень вакциною "Pfizer".

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