Як, коли і де вакцинувати дитину проти COVID-19? Пояснює Helsi

В Україні рекомендували щепити проти COVID-19 дітей 12-17 років, які не належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Щеплення можна проводити тільки вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

У Helsi відповіли на поширені запитання щодо вакцинації дітей та підлітків проти COVID-19.

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Чи безпечна вакцина?

Фото: Depositphotos/Автор Vejaa

Так, вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech пройшла усі необхідні дослідження для дітей віком 12-17 років, які довели її ефективність та безпечність, наголошують у МОЗ.

Зокрема, у Центрі з контролю та профілактики захворювань США підтвердили, що Comirnaty на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.

Кому можна вакцинуватися?

Вакцинувати проти COVID-19 можна лише дітей віком від 12 до 17 років, які отримали повний курс рутинних щеплень згідно з Національним календарем щеплень.

Відповідні вимоги ухвалили у Національній технічній групі експертів з питань імунопрофілактики та МОЗ.

Як вакцинуватися?

З собою потрібно мати форму 063/0, до якої занесені всі планові щеплення дитини.

Отримати форму можна у сімейного лікаря або педіатра.

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Саме щеплення можна отримати як у медичних закладах, так і в центрах масової вакцинації.

Важливо пам'ятати, що вакцинація дітей до 16 років відбувається за обов’язкової згоди батьків чи опікунів.

Коли можна вакцинувати дитину?

Необхідно дотримуватися 14-денного інтервалу між введенням вакцин проти COVID-19 та вакцинацією проти інших інфекційних хвороб.

Єдині винятки: екстрена вакцинація та щеплення проти грипу, які можна здійснювати безвідносно до часу введення вакцини Comirnaty.

Де знайти інформацію про щеплення?

Якщо медзаклад, де ви обслуговуєтесь, працює з Helsi, дані про щеплення дитини можна буде переглянути в особистому кабінеті.

Для цього потрібно зайти у розділ "Мої вакцинації" та обрати дитину в рядку зверху сторінки.

Також щоб переглядати щеплення дитини, потрібно попросити лікаря підтвердити ваш зв’язок в системі, наголошують у Helsi.

Які є протипоказання?

Дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech необхідно відкласти введення другої дози до отримання додаткових наукових даних.

Пацієнтам, у яких був дитячий мультисистемний запальний синдром, також рекомендують відтермінувати вакцинацію проти Covid-19 до отримання додаткових наукових даних.

"Обов‘язково проконсультуйтесь з сімейним лікарем або педіатром щодо щеплення", – наголошують у Helsi.

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