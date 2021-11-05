Як, коли і де вакцинувати дитину проти COVID-19? Пояснює Helsi

В Україні рекомендували щепити проти COVID-19 дітей 12-17 років, які не належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.
Щеплення можна проводити тільки вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
У Helsi відповіли на поширені запитання щодо вакцинації дітей та підлітків проти COVID-19.
Чи безпечна вакцина?
|Фото: Depositphotos/Автор Vejaa
Так, вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech пройшла усі необхідні дослідження для дітей віком 12-17 років, які довели її ефективність та безпечність, наголошують у МОЗ.
Зокрема, у Центрі з контролю та профілактики захворювань США підтвердили, що Comirnaty на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.
Кому можна вакцинуватися?
Вакцинувати проти COVID-19 можна лише дітей віком від 12 до 17 років, які отримали повний курс рутинних щеплень згідно з Національним календарем щеплень.
Відповідні вимоги ухвалили у Національній технічній групі експертів з питань імунопрофілактики та МОЗ.
Як вакцинуватися?
З собою потрібно мати форму 063/0, до якої занесені всі планові щеплення дитини.
Отримати форму можна у сімейного лікаря або педіатра.
Саме щеплення можна отримати як у медичних закладах, так і в центрах масової вакцинації.
Важливо пам'ятати, що вакцинація дітей до 16 років відбувається за обов’язкової згоди батьків чи опікунів.
Коли можна вакцинувати дитину?
Необхідно дотримуватися 14-денного інтервалу між введенням вакцин проти COVID-19 та вакцинацією проти інших інфекційних хвороб.
Єдині винятки: екстрена вакцинація та щеплення проти грипу, які можна здійснювати безвідносно до часу введення вакцини Comirnaty.
Де знайти інформацію про щеплення?
Якщо медзаклад, де ви обслуговуєтесь, працює з Helsi, дані про щеплення дитини можна буде переглянути в особистому кабінеті.
Для цього потрібно зайти у розділ "Мої вакцинації" та обрати дитину в рядку зверху сторінки.
Також щоб переглядати щеплення дитини, потрібно попросити лікаря підтвердити ваш зв’язок в системі, наголошують у Helsi.
Які є протипоказання?
Дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech необхідно відкласти введення другої дози до отримання додаткових наукових даних.
Пацієнтам, у яких був дитячий мультисистемний запальний синдром, також рекомендують відтермінувати вакцинацію проти Covid-19 до отримання додаткових наукових даних.
"Обов‘язково проконсультуйтесь з сімейним лікарем або педіатром щодо щеплення", – наголошують у Helsi.
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