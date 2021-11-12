МОЗ запускає нові COVID-сертифікати: про одужання та дитячий

В Україні з’являться ще два нових типи COVID-сертифікатів: про одужання та дитячий.
Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.
Сертифікат про одужання – це документ в електронній формі, який буде підтверджувати одужання людини від COVID-19.
За словами Карчевич, функціонал наразі проходить останню стадію бета-тестувань.
Цей сертифікат зможе отримати той, кому лікар встановив діагноз та вніс його до електронної системи охорони здоров’я.
"Ті, хто хворіли на COVID-19, не більше, ніж 105 днів від моменту запуску функціоналу, можуть отримати сертифікат", – зазначає заступниця міністра.
Термін дії нового документу буде становити 90 діб з встановлення діагнозу, плюс 15 днів лікування.
"Отримати сертифікат можна не більше ніж два рази на рік за наявності внесення даних до електронної системи охорони здоров’я", – каже Карчевич.
Дитячий COVID-сертифікат можна згенерувати, якщо дитина отримала принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.
Вакцинувати в Україні можна дитину від 12 років, тільки вакциною Pfizer та при наявності всіх рутинних щеплень.
Для цього одному з батьків потрібно додати в "Дію" свідоцтво про народження дитини.
Сертифікати доступні в "Дії" з 2 листопада.
Нагадаємо, наразі в Україні з допомогою сервісу "Дія" можна отримати "жовтий" та "зелений" внутрішні сертифікати.
"Жовтий" видається тим, хто отримав хоча б одну дозу щеплень.
"Зелений" тим, хто пройшов повний курс вакцинації.
В "Дії" також можна згенерувати міжнародний сертифікат.
Вас також може зацікавити:
Що робити, якщо COVID-сертифікат у "Дії" не генерується? Пояснення НСЗУ
Як згенерувати COVID-сертифікат: у Києві запрацювали перші пункти допомоги від "Дії"
Українці, щеплені різними вакцинами, можуть отримати COVID-сертифікат у "Дії"
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.