МОЗ запускає нові COVID-сертифікати: про одужання та дитячий

В Україні з’являться ще два нових типи COVID-сертифікатів: про одужання та дитячий.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Сертифікат про одужання – це документ в електронній формі, який буде підтверджувати одужання людини від COVID-19.

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За словами Карчевич, функціонал наразі проходить останню стадію бета-тестувань.

Цей сертифікат зможе отримати той, кому лікар встановив діагноз та вніс його до електронної системи охорони здоров’я.

"Ті, хто хворіли на COVID-19, не більше, ніж 105 днів від моменту запуску функціоналу, можуть отримати сертифікат", – зазначає заступниця міністра.

Термін дії нового документу буде становити 90 діб з встановлення діагнозу, плюс 15 днів лікування.

"Отримати сертифікат можна не більше ніж два рази на рік за наявності внесення даних до електронної системи охорони здоров’я", – каже Карчевич.

Дитячий COVID-сертифікат можна згенерувати, якщо дитина отримала принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

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Вакцинувати в Україні можна дитину від 12 років, тільки вакциною Pfizer та при наявності всіх рутинних щеплень.

Для цього одному з батьків потрібно додати в "Дію" свідоцтво про народження дитини.

Сертифікати доступні в "Дії" з 2 листопада.

Нагадаємо, наразі в Україні з допомогою сервісу "Дія" можна отримати "жовтий" та "зелений" внутрішні сертифікати.

"Жовтий" видається тим, хто отримав хоча б одну дозу щеплень.

"Зелений" тим, хто пройшов повний курс вакцинації.

В "Дії" також можна згенерувати міжнародний сертифікат.

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