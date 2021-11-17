Якими тестами можна виявити COVID-19. Пояснення МОЗ

Наразі виявити захворювання на COVID-19 в Україні можна двома видами тестів: ПЛР( метод полімеразної ланцюгової реакції) та експрес-тестом на антиген.

Обидва види тестування дають змогу виявити активну інфекцію.

Але підставою для встановлення діагнозу "COVID-19" залишається лише результат ПЛР-тесту, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

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ПЛР-тест

Для проведення тестування методом ПЛР беруть мазок із носоглотки й ротової порожнини.

Цей вид тестування проводять на початку захворювання, найточніший результат тест дає на другий тиждень після інфікування.

Зазвичай результат можна отримати через добу після забору матеріалу.

Тестування методом ПЛР наразі є найбільш точним методом діагностики COVID-19.

Експрес-тест на антиген

Проводять так само як і ПЛР: беруть мазок із носоглотки й ротової порожнини.

. Найефективніше такі тести використовувати на початкових стадіях захворювання.

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Результати дослідження можна отримати за 15 хвилин.

При наявності негативного експрес-тесту невакцинована людина має право користуватися громадським транспортом та відвідувати публічні місця.

Хто має право на безкоштовні тести

На безоплатне тестування на COVID-19 наразі мають право пацієнти:

із підозрою на COVID-19;

з ознаками інших ГРВІ;

з ознаками вірусної пневмонії;

із позагоспітальною пневмонією;

а також ті, хто контактував з хворим на COVID-19, при появі симптомів.

Першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводили скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2.

Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар.

А ні ПЛР-тест, а ні експрес-тест на антиген не визначають наявність антитіл до COVID-19 в організмі людини.

Тестування методом ПЛР наразі є найбільш точним методом діагностики COVID-19

Тест методом імуноферментного аналізу (ІФА)

Допомагає визначити, чи є в людини антитіла до COVID-19. Проводиться з допомогою забору крові з вени.

ІФА-тест виявляє імунну реакцію на вірус – тобто рівень антитіл. Тестування визначає імуноглобуліни двох типів: IgM і IgG.

Перші вказують на гостру фазу захворювання, другі – на те, що людина перехворіла та вже має антитіла до коронавірусної хвороби.

Наявність антитіл до коронавірусу, який спричиняє COVID-19, вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби.

Утім, тест не може визначити, чи в людини є імунний захист проти COVID-19.

Жодні дослідження не показують, скільки саме людина повинна мати антитіл, щоб повторно не захворіти на COVID-19 та не бути госпіталізованою.

Тест на наявність антитіл може лише показати їх наявність або відсутність, але він жодним чином не дасть відповідь на запитання, чи захворіє людина знову або як саме перенесе коронавірусну хворобу.

Експрес-тести на COVID-19

Вони є у продажу, їх можна зробити вдома.

Щоб виконати цей тест, треба в домашніх умовах взяти мазки з носа та горла.

Проте такі тести не є підставою для доступу, наприклад, до громадських місць чи поїздок у громадському транспорті під час "червоної зони".

Перш за все, через те, що неможливо перевірити, чи правильно робився таки тест, і відповідно, є сумніви в його результатах.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснювали, чи є сенс робити тести на антитіла до COVID-19 до та після щеплення.

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