Чи є сенс робити тести на антитіла до COVID-19 до та після щеплення. Пояснення МОЗ

Тести на антитіла до SARS-CoV-2 не можуть визначити, чи є у людини імунний захист від нього.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

У відомстві спростували міф про те, що перед або після щеплення треба робити аналіз на антитіла, щоб зрозуміти, чи з'явився імунітет від хвороби.

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Як зазначили у МОЗ, тести, якими вимірюють рівень антитіл – не стандартизовані.

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Лабораторії застосовують різні методи дослідження, одиниці вимірювання та обладнання.

Тому такі тести часто дають вкрай неточні результати.

До того ж, антитіла є не єдиною ланкою захисту від COVID-19.

Існує також клітинна імунна відповідь, яка зберігається довше. Вона не визначається тестом на антитіла.

"Це означає, що у вас може бути низький рівень антитіл, але при цьому непоганий захист від вірусу завдяки клітинному імунітету", – пояснюють у МОЗ.

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Може бути і навпаки – перша доза вакцини дає високий рівень антитіл, але гарний захист з’явиться лише тоді, коли запрацюють інші ланки імунітету.

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