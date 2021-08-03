Чи є сенс робити тести на антитіла до COVID-19 до та після щеплення. Пояснення МОЗ

Тести на антитіла до SARS-CoV-2 не можуть визначити, чи є у людини імунний захист від нього.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
У відомстві спростували міф про те, що перед або після щеплення треба робити аналіз на антитіла, щоб зрозуміти, чи з'явився імунітет від хвороби.
Як зазначили у МОЗ, тести, якими вимірюють рівень антитіл – не стандартизовані.
|Фото AlexLipa/Depositphotos
Лабораторії застосовують різні методи дослідження, одиниці вимірювання та обладнання.
Тому такі тести часто дають вкрай неточні результати.
До того ж, антитіла є не єдиною ланкою захисту від COVID-19.
Існує також клітинна імунна відповідь, яка зберігається довше. Вона не визначається тестом на антитіла.
"Це означає, що у вас може бути низький рівень антитіл, але при цьому непоганий захист від вірусу завдяки клітинному імунітету", – пояснюють у МОЗ.
Може бути і навпаки – перша доза вакцини дає високий рівень антитіл, але гарний захист з’явиться лише тоді, коли запрацюють інші ланки імунітету.
Вас також може зацікавити:
У МОЗ розповіли, кому потрібно здавати тести ПЛР, на антиген та на антитіла до COVID-19
Вакцина Moderna від COVID-19 дає антитіла як мінімум на три місяці – вчені
Як довго можуть зберігатися антитіла до COVID-19, та від чого це залежить. Дослідження
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.